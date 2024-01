Saunominen voi maksaa perjantaina yli 20 euroa

Saunan lämmittäminen huomenna perjantaina voi maksaa yli 20 euroa. Asia ilmenee Verkkouutisten tekemästä laskelmasta.

Laskelma on tehty perjantain pörssisähköhintojen perusteella. Sähköpörssi Nordpoolin tietojen mukaan sähkö maksaa perjantaina kalleimmillaan jopa yli 2,30 euroa kilowattitunnilta.

Laskelmassa on käytetty esimerkkinä kiuasta, jonka lämmitysteho on 6-8 kilowattia. Kiuasvalmistaja Harvian sivujen mukaan tämä on tyypillinen kiuas 3-4 hengen saunoissa.

Perinteisesti saunaa lämmitetään aluksi noin tunti, minkä jälkeen itse saunomista on toinen tunti. Tällöin kuuden kilowatin kiuas kuluttaa ensimmäisen tunnin aikana noin 4–5 kilowattituntia ja seuraava tunnin aikana 3–4 kilowattituntia.

Yhteensä kiukaan kulutus on kahden tunnin aikana noin 7–9 kilowattituntia.

Perjantaina kalleimpina tunteina kello 19 alkaen saunominen tulisi maksamaan arviolta 15,93–20,45 euroa. Sähkö maksaa perjantaina kello 19-20 välisenä aikana noin 2,35 euroa kilowattitunnilta ja kello 20-21 välisenä aikana noin 2,18 euroa kilowattitunnilta.

Ero tavanomaiseen on kymmenkertainen, sillä Harvian mukaan tyypillisesti sähkösauna lämpenee noin kahdella eurolla.

Loppuillasta saunominen tulee hieman halvemmaksi. Esimerkiksi kello 21 aloitettu kahden tunnin saunan lämmitys maksaisi arviolta 7,71–9,82 euroa. Kello 21 alkaen pörssisähkö maksaa noin 1,23 euroa kilowattitunnilta ja kello 22 alkaen 93 senttiä kilowattitunnilta.

Isommat saunat lämpenevät isommalla kiukaalla. Tämä tarkoittaa sitä, että isomman kiukaan lämmitys tulee maksamaan vielä esimerkkilaskelmaakin enemmän.