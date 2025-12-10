Pormestari HS:lle: Helsinki tarvitsee tunnelin Tallinnaan

Helsingin pormestari Daniel Sazonov (kok.) sanoo kannattavansa tunnelin rakentamista Tallinnaan, mikä kytkisi Suomen kiinteämmin osaksi Euroopan raideverkostoa.
Matkustajat ja tavaraliikenne voisivat kulkea Tallinnan, Helsingin ja Tukholman välillä mahdollisesti 2060-luvulla.
Hän huomauttaa Helsingin Sanomille monien muiden EU-maiden hakevan rahoitusta rajan ylittäviin liikennehankkeisiin. Suomessa on lähinnä pohdittu Uumaja-Luulaja-Oulu-yhteyttä.
Kun rahoituskehys avautuu kolmen vuoden päästä, on liikenteen ja sotilaallisen liikkuvuuden hankkeisiin varattu yli 45 miljardia euroa.
– Jos emme edes itse kykene näkemään, että Tallinnan tunneli on reitti Varsovasta Helsinkiin ja Länsirata voi yhdistää Tukholman Helsinkiin, niin tietenkin jäämme kakkosiksi, Daniel Sazonov sanoo.
Rail Baltica -hankkeen ykkösvaiheen on määrä valmistua 2030. EU maksaa reilun 15 miljardin euron projektista 85 prosenttia.
Daniel Sazonovin mukaan Helsingin ja Tallinnan välisestä tunnelista pitää tehdä ”vakava valtioiden ja kaupunkien välinen harjoitus”.
– Täytyy tunnistaa strateginen merkitys, jotta hanke pääsee rahoituspotin piiriin, pormestari sanoo.