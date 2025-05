Poliitikot reagoivat Venäjän iskuihin – ”Puhdasta terrorismia”

Suomalaispoliitikot ovat tuominneet Venäjän viikonlopun aikana tekemät tuhoisat iskut Ukrainaan.

Venäjä on iskenyt kahtena viime yönä droonein ja ohjuksin lukuisiin eri kohteisiin. Ukrainan ulkoministeriön mukaan maahan on viikonlopun aikana isketty yhteensä 83 ohjuksella ja 548 droonilla, joista osa on kuitenkin saatu ammuttua alas.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoi viestipalvelu X:ssä hänen ajatustensa olevan uhrien ja heidän perheidensä luona.

– Ukrainasta saatiin jälleen viime yönä järkyttäviä uutisia, Venäjän jatkaessa siviileihin kohdistettuja iskuja maahan droonein ja ohjuksin. Vaadimme Venäjää päättämään sodan ja tukemaan tulitaukoa, Valtonen linjasi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra taas vaati iskujen jälkimainingeissa Ukrainalle lisää aseapua.

– Venäjän täytyy lopettaa hyökkäykset Ukrainaan. Venäjän hyökkäykset ovat raukkamaisia ja puhdasta terrorismia, Kopra totesi.

Kopran mukaan Venäjä ei ole osoittanut lainkaan merkkejä siitä, että se välittäisi ihmishengistä. Siksi maalle olisikin hänen mukaansa asetettava vahvempia pakotteita, jotta sen harjoittama terrori loppuisi.

– Liian paljon ihmisiä on kuollut tai loukkaantunut, Kopra harmitteli.

Etyjin yleiskokouksen puheenjohtaja ja kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma taas kertoi tuomitsevansa jyrkästi Venäjän brutaalit iskut, jotka vaativat viattomien ihmisten ja lasten henkiä.

– Kehotan välittömään tulitaukoon rauhanneuvottelujen mahdollistamiseksi. Lopettakaa sota nyt, Kauma vaati.

Devastating news from Ukraine again last night as Russia continues to target the country – with a focus on civilians – with drones and missiles. We call on Russia to stop the war and support a ceasefire.

My thoughts are with the victims and their families.

— Elina Valtonen (@elinavaltonen) May 25, 2025