Uusi massiivinen isku Ukrainaa vastaan

Venäjän viimeöinen ohjusisku Kiovaan ja muille alueille Ukrainassa tappoi ainakin 12 ihmistä, joista kolme oli lapsia, raportoi Kyiv Independent.

Iskut olivat laajamittaiset. Venäjä laukaisi 69 ohjusta ja jopa 298 droonia yön aikana Ukrainan ilmavoimien mukaan. Heiltä kerrotaan, että näistä 45 ohjusta saatiin torjuttua ja 266 droonia tuhottua. Suora isku osui 22 kohteeseen.

Räjähdyksistä on raportoitu ainakin Kiovassa, Odessassa, Dniprossa, Mykolajivissa, Sumyn alueella, Konotopissa, Chernihivissä, Ternopilissä ja Harkovassa.

Iskut tapahtuivat heti seuraavana yönä siitä, kun Venäjä oli iskenyt Kiovaan mittavimman hyökkäyksensä sitten hyökkäyssodan alkamisen. Toissayön hyökkäyksissä kuoli 15 ihmistä.

Toisin kuin toissayönä, kohdistuivat viime yön iskut laajalti ympäri Ukrainaa. Iskuihin käytettiin myös jopa edellisyötä suurempi määrä ohjuksia ja drooneja, artikkelissa kerrotaan.

Ukraina vastasi iskuihin tehostamalla droonihyökkäyksiään Venäjää vastaan, kertoo BBC artikkelissaan. Venäjän ilmapuolustus kertoo pysäyttäneensä viime yönä 110 ukrainalaista droonia. Puolustusvoimilta ei kerrota kuinka moni Ukrainan drooneista on päässyt sen ilmapuolustuksen läpi.

BBC raportoi, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kommentoi medialle viikonlopun iskuja sunnuntaina.

– Maailma voi jatkaa elämäänsä viikonlopun aikana, mutta sota jatkuu viikonlopuista tai viikonpäivistä huolimatta. Tätä ei voida jättää huomiotta, hän totesi.

Zelenskyi jatkoi vaatimalla maailmaa asettamaan kovempia sanktioita Venäjää vastaan.

Artikkelin mukaan myös Ukrainan sisäministeri Ihor Klymenkon kommentoi viikonlopun iskuja häikäilemättömäksi hyökkäykseksi siviilejä vastaan. Iskuissa tuhoutui kuusi asuintaloa ja ainakin 20 vaurioitui pahasti.

Iskut osuivat vankienvaihtoviikonlopulle, josta Venäjä ja Ukraina sopivat Turkissa neuvotellessaan ensimmäistä kertaa kasvotusten sitten sodan alkamisen. Kolmiosainen vankien luovutus aloitettiin perjantaina ja saatiin päätökseen tänään sunnuntaina.

Viikonlopun väkivaltaisuudet ovat herättäneet laajalti huolta. Deutsche Wellen poliittinen analyytikko Jessica Berlin kommentoi perjantaisia iskuja eilen herättelevässä julkaisussaan viestipalvelu X:ssä

– Viime yönä Venäjä hyökkäsi eurooppalaiseen pääkaupunkiin ballistisilla ohjuksilla ja sadoilla drooneilla. Tänään tuo juuri ja juuri yltää vain joidenkin kansainvälisten uutisten otsikoihin, hän toteaa.

– Lännen toimesta tehty Venäjän kauheuksien normalisointi ja hyväksyntä on se mikä tämän mahdollistaa, Berlin lataa lopuksi.

Last night Russia attacked a European capital with ballistic missiles and hundreds of drones. Today the story barely registers in international news headlines. Western normalization and acceptance of Russian atrocities in Ukraine is what makes them possible. pic.twitter.com/vVJESUBLjf

Myös kansainvälisen politiikan ja turvallisuuden tutkija Maria Avdeeva otti kantaa perjantain iskujen jälkeen X:ssä.

Hän kertoo saaneensa Ukrainassa tunnetulta lastenpsykologilta viestin, jossa kerrotaan räjähdyksen voiman iskeneen hänet vasten lattiaa. Jokin oli osunut perheen taloon ja naapurusto oli tuhoutunut laajalta alueelta.

– Kuinka paljon pidempään Venäjä saa jatkaa ukrainalaisten tappamista ilman rangaistusta, Avdeeva kysyy lopuksi.

“We’re alive.

For the first time since the war began, a blast knocked me to the floor.

Something shattered in the house — but we still don’t dare go upstairs.

There’s a red glow outside the window. I just hope people are alive.

I already know half the street in our village is… pic.twitter.com/9xdBUUsam0

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) May 25, 2025