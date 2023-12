Venäjän sisäisille vihollisille vaaditaan kuolemanrangaistusta

Venäjällä on kiristetty Ukrainan sodan alkamisen jälkeen rangaistuksia, joita voi saada vähäisestäkin hallinnon tai sotatoimien arvostelusta. ”Asevoimien halventamisesta” on annettu pitkiä vankeustuomioita.

Osa poliitikoista ja kommentaattoreista on lisäksi väläyttänyt kuolemanrangaistusten käyttöönottoa. Kyseinen rangaistusmuoto on edelleen kirjattuna lakiin, mutta teloituksia ei ole pantu toimeen vuoden 1996 jälkeen. Edellinen kuolemanrangaistus annettiin tiettävästi Tshetshenian alueella 1990-luvun lopulla.

Tunnettu tv-propagandisti Vladimir Solovjov ehdotti elokuussa, että kuolemanrangaistus pitäisi antaa presidentti Vladimir Putinin hallinnon toimien arvostelusta. Hänen mukaansa ”sabotööreille” pitäisi luoda tarpeeksi korkea pelotevaikutus.

Aihe nousi jälleen keskusteluun duumaedustajan ja eteläisen sotilaspiirin entisen komentajan Andrei Guruljovin lausuntojen myötä. Hänen mukaansa kuolemanrangaistus pitäisi ottaa käyttöön ”maan sisäisiä vihollisia” vastaan.

Guruljov kertoi keskustelleensa muun muassa Siperian radalla työskentelevien kanssa. Ukrainan tiedustelupalvelun epäillään toteuttaneen loppusyksyn aikana useita iskuja Venäjän ja Kiinan välisiin rautatieyhteyksiin.

– Sisäiset viholliset ovat tällä hetkellä suurin ongelmamme. Rautatievaihteita vastaan on tehty yli 70 iskua, duumaedustaja sanoi valtiollisen Rossija 1 -kanavan keskusteluohjelmassa.

Hänen mukaansa Ukraina maksaa sabotaasia toteuttaville venäläisille 10 000–30 000 ruplaa eli noin 100–300 euroa.

– He ovat suistaneet raiteilta jo kolme junaa, Andrei Guruljov totesi.

Poliitikko kehotti Venäjän päättäjiä ottamaan mallia Valko-Venäjästä, jossa kuolemanrangaistus on käytössä. Hänen mukaansa sabotöörejä on viime aikoina myös ammuttu paikan päällä.

Valko-Venäjän oppositiotoimijoiden kerrotaan häirinneen rautatiekuljetuksia erityisesti sodan alkuvaiheessa, mikä vaikeutti Kiovaa kohti etenevien venäläisjoukkojen huoltoa keväällä 2022.

MP Andrei Gurulyov says the death penalty should be reintroduced in Russia for the country’s "internal enemies"

"Let’s adopt the practices of the best," presenter Vladimir Solovyov nods in agreement pic.twitter.com/n5WDyUQN8y

— Francis Scarr (@francis_scarr) December 11, 2023