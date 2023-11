Ukrainan SBU:n kerrotaan räjäyttäneen rautatietunnelin Venäjällä

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n kerrotaan räjäyttäneen strategisesti merkittävän rautatien Venäjän Burjatiassa. Asiasta kertoo Ukrainan yleisradioyhtiö RBC lähteidensä perusteella.

Siperian radan suuntaisesti Etelä-Venäjällä kulkeva Baikal-Amurin-rautatie on Venäjän ainoa kunnollinen ratayhteys Kiinaan. Räjähdyksen sanotaan tapahtuneen Severomuiskin tunnelissa, joka yltää 1,5 kilometrin syvyyteen ja on 15 kilometriä pitkä. Tunneli valmistui vuonna 2003.

– Tällä hetkellä yhteys, jota Venäjä käyttää muun muassa sotatarvikkeiden kuljetukseen, on halvaantunut, kuvailevat lähteet RBC:lle.

Tietojen mukaan neljä pommia räjähti, kun tavarajuna oli liikkeellä. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on parhaillaan paikalla.

SBU ei ole virallisesti kommentoinut asiaa.

⚡️The Security Service of 🇺🇦Ukraine blew up a strategic railway in 🇷🇺Russia that leads to 🇨🇳China.

Tonight there was an explosion on the Baikal-Amur highway, which is located in Buryatia. The operation paralyzed the only serious rail link between the Russian Federation and… pic.twitter.com/sPrYfEVuAk

