Poliisit olivat sisällä talossa, jonka katolta Donald Trumpia ammuttiin

Poliisit olivat sisällä rakennuksessa, jonka katolta Donald Trumpia ammuttiin. Asiasta kertoo New York Post.

Viranomaislähteiden mukaan paikallisen poliisin vasta-ampujaryhmä oli sijoitettu rakennukseen. Poliisit eivät kuitenkaan olleet katolla samaan aikaan, kun salamurhayrityksestä epäilty Thomas Crooks ampui Trumpia vaalitilaisuudessa.

New York Postin mukaan paikallinen poliisi käytti kyseistä rakennusta ”tarkkailupisteenä”, jossa poliisin tarkka-ampujat etsivät uhkia samalla kun Trump piti puhetta lavalla.

Toistaiseksi on epäselvää, miten Crooks on päässyt rakennuksen katolle poliisien huomaamatta. Paikallispoliisi kieltäytyi kommentoimasta asiaa New York Postille.