Poliisi varoittaa nuoria uhkaavasta väkivaltaverkostosta: Ihannoivat sarjamurhaajia

Poliisi on seurannut kansainvälisen The Com -verkoston toimintaa, joka houkuttelee nuoria väkivaltaisiin tekoihin sosiaalisen median ja pelialustojen kautta.

Netissä toimivan The Com -väkivaltaverkoston uhrit ovat erityisesti lapsia ja nuoria, ja sen tavoitteena on manipuloida heitä satuttamaan itseään tai muita. Verkoston jäsenet pyrkivät etsimään uhreja ja rekrytoimaan uusia toimijoita muun muassa itsetuhoisten ja syömishäiriöistä kärsivien vertaistukiryhmissä sekä nuorten yleisesti käytössä olevien sovellusten ja pelialustojen kautta.

Verkoston toiminnassa on myös havaittavissa yhteyksiä väkivaltaiseen ekstremismiin ja terrorismiin. Tällainen toiminta on äärimmäisen vaarallista, ja sen taustalla voi olla pyrkimys yhteiskuntien horjuttamiseen. Lisäksi The Com -verkostoon liittyy väkivaltaista okkultismia ja satanismia.

Verkostoon kuuluu myös ryhmiä, jotka keskittyvät verkon ulkopuolella kohdistettaviin vakaviin satunnaisiin väkivallantekoihin ja rikollisuuteen. Rikolliset teot kuvataan ja jaetaan verkostolle. Jäsenen toiminta alkaa muun muassa kiinteistöjen kivittämisestä, graffiteista ja vahingonteoista ja jatkuu vakavampiin rikoksiin, kuten satunnaisiin pahoinpitelyihin, puukotuksiin, tappoihin, murhiin sekä joukkosurmiin. Toiminnassa esiintyy myös koulusurmaajien ja sarjamurhaajien ihannointia.

Tunnetuimpia ryhmiä verkon ulkopuolella toimivista The Comin ryhmistä ovat No Lives Matter ja Maniac Murder Cult. The Comiin liittyvät ryhmät toimivat yhteistyössä ja toiminnassa esiintyy verkoston eri elementtejä. Verkoston alaryhmät toimivat useilla eri nimillä; toimintatavat vaihtelevat, mutta tavoite on sama.

– Aikuisilla on keskeinen rooli nuorten suojelemisessa – on tärkeää olla valppaana ja tunnistaa mahdolliset varoitusmerkit ajoissa sekä opastaa nuoria turvalliseen verkkokäyttäytymiseen, kirjoittaa rikosylitarkastaja Jaakko Christensen Keskusrikospoliisista blogitekstissään.

Kirjoituksessa käydään läpi, millaiset muutokset lapsen tai nuoren käyttäytymisessä voivat olla hälytysmerkkejä verkoston toimintaan ajautumisesta. Lisäksi siinä kerrotaan, kuinka aikuisen tulee toimia, jos epäilee nuoren joutuneen osaksi verkostoa.

Aikuisten valppaus voi estää nuorten ajautumisen vaarallisiin verkostoihin ja tarjota heille tarvittavaa tukea. Polisii on julkaissuta asiasta tietopaketin, johon voi tutustua tästä linkistä.