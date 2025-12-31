Poliisi tutkii kaapelirikkoa – Suomenlahdella liikkunut alus otettu haltuun

Poliisi tutkii yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa Suomenlahdella tapahtunutta tietoliikennekaapelin vaurioitumista. Tutkinnasta kerrotaan Poliisin tiedotteessa.

Teleyhtiö Elisa tiedotti aiemmin havainneensa varhain keskiviikkoaamuna vian omistamassaan Helsingin ja Tallinnan välisessä tietoliikennekaapelissa.

Poliisin mukaan yhtiö ilmoitti asiasta Rajavartiolaitoksen johtokeskukseen. Ilmoituksen jälkeen tapausta alettiin selvittää Rajavartiolaitoksen johdolla.

– Rajavartiolaitos paikansi aluksen, jonka epäillään toiminnallaan aiheuttaneen kaapelin vaurioitumisen. Elisan ilmoittama kaapelin vaurioitumispaikka sijaitsee Viron talousvyöhykkeellä, poliisin tiedotteessa todetaan.

Epäilty alus tavoitettiin Suomen talousvyöhykkeeltä Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Turvan ja helikopterin toimesta. Aluksen ankkuriketjun havaittiin olevan meressä.

Rajavartiolaitos pyysi alusta pysähtymään ja nostamaan ankkuriketjun ylös, minkä jälkeen alus ohjattiin turvalliselle ankkuripaikalle Suomen aluevesille. Suomen viranomaiset ottivat aluksen haltuun yhteisoperaatiossa.

Poliisi on ollut yhteydessä valtakunnansyyttäjän toimistoon, ja valtakunnansyyttäjä on antanut asiaa koskevan syytemääräyksen. Esitutkintaa tehdään tässä vaiheessa rikosnimikkeillä epäilty törkeä vahingonteko, epäilty törkeän vahingonteon yritys sekä epäilty törkeä tietoliikenteen häirintä.

Tapahtumien selvittämiseksi viranomaiset tekevät tiivistä kansainvälistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa erityisesti Viron viranomaisten kanssa. Poliisi korostaa, että tutkinta on alkuvaiheessa ja asiasta tiedotetaan lisää heti, kun se on mahdollista.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi tapausta viestipalvelu X:ssä.

– Suomen viranomaiset toimivat. Helsingin ja Tallinnan välillä tapahtuneen kaapelivaurion aikaan alueella liikkunut alus on ohjattu Suomen vesille. Hallitus seuraa tilannetta tiiviisti, Orpo kirjoittaa.

