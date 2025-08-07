Poliisi pysäytti heinäkuussa yli 1500 päihtynyttä, yksi ryhmä yllätti määrällään

Poliisi valvoi heinäkuun aikana (30. kesäkuuta – 27. heinäkuuta) koko maassa tehostetusti päihteiden käyttöä tie- ja vesiliikenteessä sekä kuljettajien ajoterveyttä. Tavoitteena oli vähentää aiempien vuosien kaltaista liikenteen päihdekuolemien kasautumista heinäkuulle.

Puhalluskokeita poliisi teki teeman aikana 100 326 kappaletta, joista vesiliikenteessä tehtiin 3 700. Huolimatta puhalluskokeiden lisääntymisestä viime vuodesta yli kuudella tuhannella, jäi liikennejuopumusrikoksesta epäiltyjä teemavalvonnan aikana kiinni 35 vähemmän kuin viime vuonna, eli 1 556 henkilöä.

Sylkinäytteitä poliisi keräsi 1 490 kuljettajalta, joista positiivinen tulos huumausaineelle tuli 432 tapauksessa. Lisäksi teeman aikana poliisi määräsi liikennevirhemaksun 268 kevyen sähköajoneuvon kuljettajalle päihtyneenä ajamisesta. Näillä tarkoitetaan esimerkiksi sähköpotkulaudalla kulkevia.

– Tuloksissa näkyi huumausaineita käyttäneiden ja sekakäyttäjien osuuden pieni kasvu ja vesiliikennejuopumusten lievä lisääntyminen. Kesäkuussa voimaan tulleen lakimuutoksen kieltämä kevyen sähköajoneuvon kuljettaminen päihtyneenä näkyi myös. Tähän poliisi on joutunut puuttumaan ehkä ennakoitua useammin, toteaa poliisitarkastaja Tuomo Katajisto Poliisihallituksesta tiedotteessa.

– Alustavien tietojen mukaan heinäkuun tieliikenteessä kuoli valitettavasti 13 henkilöä, mutta tässä vaiheessa päihteiden vaikutusta epäillään vain yhdessä tapauksessa, eli viime vuoden positiivinen kehitys päihdekuolemien osalta on jatkunut, Katajisto jatkaa.

Poliisi muistuttaakin: päihtymys ja kulkuneuvon kuljettaminen, kulkuneuvon koosta riippumatta, eivät sovi yhteen. Päihtymys on ylinopeuden ohella suuri riskitekijä vakavien onnettomuuksien taustalla.

