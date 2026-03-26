Pieni kiveniskemä voi aiheuttaa kalliin autovahingon

Ajoneuvojen lasivahingot ovat yleistyneet merkittävästi, selviää LähiTapiolan vahinkotiedoista. Lasivahinkojen määrä suhteessa vakuutusvuosiin kasvoi noin 20 prosenttia vuodesta 2020 vuoteen 2025.

Lasivahinkoja ei ole aina helppo ehkäistä, mutta omalla ajotavalla on vaikutusta, sanoo LähiTapiolan ajoneuvokorvauksista vastaava palvelujohtaja Heli Vuori.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Autojen tuulilasit ovat entistä suurempia ja täynnä tekniikkaa, joten pieni kiveniskemä voi johtaa yllättävän kalliiseen vahinkoon. Kiire ja liian lyhyt turvaväli lisäävät riskiä merkittävästi, sillä edellä ajavan renkaasta kimpoava kivi tai nasta osuu herkemmin tuulilasiin, Vuori toteaa tiedotteessa.

Kiveniskemiä sattuu eniten keväisin, kun teillä on talven jäljiltä irtokiviä, routavaurioita ja talvirenkaista irronneita nastoja, jotka tuulilasiin osuessaan aiheuttavat säröjä.

– Pääsiäinen on lasivahingoille erityisen otollista aikaa, sillä meno- ja paluuliikenne on vilkasta. Jos suosituimpia matkustusaikoja kuten kiirastorstaita tai pääsiäismaanantaita ei voi välttää, kunnollinen väli edellä ajavaan on paras tapa ehkäistä sekä kiveniskemiä että peräänajokolareita, Heli Vuori sanoo.

Jos tuulilasiin tulee särö, kannattaa se korjata mahdollisimman pian. Jos vaurio laajenee, korjaus voi olla vaikeampaa ja lasi saatetaan joutua vaihtamaan kokonaan.

Poimintoja videosisällöistämme

– Iskemä kannattaa suojata heti esimerkiksi tuulilasilaastarilla tai teipinpalalla, jotta siihen ei pääse likaa tai tiesuolaa. Jos vauriokohta on pysynyt puhtaana, ei korjauksesta yleensä jää näkyvää jälkeä.

Vahingot entistä kalliimpia

Samaan aikaan kun ajoneuvojen lasivahingot ovat yleistyneet, niiden kustannukset ovat nousseet sitäkin enemmän. LähiTapiolan vahinkotietojen mukaan keskivahinko kasvoi vuodesta 2020 vuoteen 2025 lähes 40 prosenttia.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Vuoren mukaan lasivaurioiden keskivahinkoa nostaa se, että uusien autojen tuulilaseihin on kytketty erilaisia antureita, tunnistimia ja kameroita, jotka vaikuttavat esimerkiksi automaattisten valojen, ilmastoinnin ja turvajärjestelmien, kuten kaistavahtien, toimintaan.

– Moni yllättyy siitä, että tuulilasi ei ole vain lasia, vaan osa auton turvallisuusjärjestelmää. Kun lasi joudutaan vaihtamaan, myös auton järjestelmät täytyy säätää uudelleen. Lasivakuutus korvaa vahingon, mutta korjaus vaatii aikaa ja järjestelyitä. Usein tuulilasi rikkoutuu juuri silloin, kun elämä ja arki on muutenkin kiireisimmillään, Vuori toteaa.