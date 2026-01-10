Poliisi epäilee rikosta hoivakodissa tapahtuneessa kuolemantapauksessa

Poliisi selvittää 7. joulukuuta Turussa sijaitsevassa yksityisessä hoivakodissa tapahtunutta kuolemantapausta.
Iäkäs nainen kuoli epäselvissä olosuhteissa hoivakodissa Turussa. Omaisten mukaan vanhus oli ollut sidottuna tuoliin ja poliisin kertoneen, että nainen kuoli kuristumalla. Omaisten mukaan heidän läheisensä sairasti muistisairautta ja tapaus sattui hoivakoti Esperi Care Otsossa.
Kuolemansyyntutkinnan lisäksi poliisilla on syytä epäillä rikosta, poliisi tiedotti lauantaina. Asiasta on kirjattu rikosilmoitus.
– Tapahtumatietojen ja kuolemansyytutkinnan tulosten perusteella poliisi on aloittanut esitutkinnan, jossa tutkitaan liittyykö kuolemaan tuottamusta, laiminlyöntiä tai muuta lakiin perustumatonta menettelyä, poliisin tiedotteessa todetaan.
Poliisin mukaan esitutkinta on alkuvaiheessa, eikä se kommentoi asian yksityiskohtia tässä vaiheessa enempää, mukaan lukien tutkittavia rikosnimikkeitä. Esitutkinnasta tiedotetaan, kun se on tutkinnallisesti mahdolllista.
Kuolemansyyntutkinta on aina salassapidettävää, joten poliisi ei voi vahvistaa tai antaa tietoa vainajasta.