TS: Tuoliin sidottu vanhus kuoli hoivakodissa

Iäkäs nainen on kuollut epäselvissä olosuhteissa hoivakodissa Turussa joulukuussa, kertoo Turun Sanomat. Naisen omaisten mukaan vanhus oli ollut tuoliin sidottuna ja poliisi olisi kuolleen siskolle kertonut uhrin kuolleen kuristumalla.

Lounais-Suomen poliisista vahvistetaan, että heillä on käynnissä tutkinta kyseisestä vanhuksen kuolemasta. Lisäksi asiaa selvittelee Lupa- ja valvontavirasto.

Omaiset ovat yrittäneet selvittää, miksi nainen oli sidottuna tuoliin, ja miten on mahdollista, että tämä oli kuristunut siihen. Vastauksia he eivät ole Esperi Otson hoivakodista saaneet. Omaisten mukaan heidän läheisensä sairasti muistisairautta, mutta ei ollut väkivaltainen.

Esperi Otso on ikääntyneiden ympärivuorokautista palveluasumista tarjoava yksikkö.