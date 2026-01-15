Poikkeuksellista vuokrissa: Näin suurta pudotusta ei ole nähty vuosiin

Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat kääntyivät viime vuonna laskuun. Koko maassa vuokrat laskivat keskimäärin 0,8 prosenttia. Asiasta kertoo Tilastokeskus.
– Vuokrat laskivat koko maan tasolla ensimmäistä kertaa vuoteen 2015 ulottuvassa tilaston mittaushistoriassa, kertoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Martti Korhonen tiedotteessa.
Vuokrat nousivat tuoreimpien tietojen mukaan enää muutamassa kaupungissa, kuten Rovaniemellä, mutta sielläkin nousu hidastui 0,8 prosenttiin. Pääkaupunkiseudulla taas alamäki jyrkkeni aiemmasta ja vuokrat laskivat nyt 1,3 prosenttia vuodentakaisesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen asuntojen vuokrat -tilastosta.
– Tilanteen poikkeuksellisuutta korostaa, että vapaarahoitteiset vuokrat ovat kääntyneet laskuun kaikissa suurimmissa kaupungeissa, Korhonen sanoo.
Koko vuoden 2025 aikana vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat laskivat pääkaupunkiseudulla 0,5 prosenttia ja nousivat muualla maassa 0,6 prosenttia vuodesta 2024. Tämä tarkoitti keskimäärin 0,2 prosentin nousua koko maassa.
Valtion tukemissa asunnoissa eli ARA-asunnoissa vuokrat nousivat vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä edelleen, mutta aiempaa hitaammin. ARA-vuokrat nousivat pääkaupunkiseudulla 3,4 prosenttia vuodentakaisesta ja muualla maassa 2,4 prosenttia.
