Moni allekirjoittaa vuokrasopimuksen liian nopeasti – virhe voi maksaa jopa tuhansia euroja

Löysitkö itsellesi mieluisen vuokra-asunnon, joka vastaa täydellisesti tarpeitasi?

Vaikka asunto tuntuisi unelmien kodilta, tilanteessa ei kannata toimia hätiköiden. Ennen nimen laittamista vuokrasopimukseen kannattaa käydä huolellisesti läpi asunnon vuokraamiseen liittyvät keskeiset asiat. Huolellisen valmistautumisen avulla voit välttyä epäselviltä tilanteilta ja mahdollisesti suurilta taloudellisilta menetyksiltä.

Vuokralaisten edunvalvonta- ja neuvontapalveluita tarjoavan Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita huomauttaa, että jo ennen allekirjoitusvaiheeseen etenemistä vuokralaisen kannattaa selvittää, onko hänellä varaa maksaa asunnon vuokraa. Silloin vuokralaisen on oltava selvillä siitä, paljonko hänellä on rahaa käytettävissä kuukausittain ja kuinka suuri osa siitä menisi asunnon vuokraan.

– Vaikka asunto olisi kuinka ihana, se ei saisi viedä kaikkia rahoja. Asiaa pitää tarkastella siitä näkökulmasta, että kuukausittain rahaa pitää jäädä esimerkiksi ruokaan, Viita muistuttaa Verkkouutisille.

Asunnon vuokrasopimuksen allekirjoittamiseen pätee yksi hyvä nyrkkisääntö. Jos et ymmärrä jotain sopimuksen kohtaa, älä allekirjoita sitä.

– Pyydä vuokranantajaa tai välittäjää selvittämään asia. Jos et vieläkään ymmärrä, voit soittaa esimerkiksi meille [Vuokralaiset ry:n neuvontaan] tai pyytää, että ehtoa muutetaan.

Viita korostaakin, että ikinä ei kannata allekirjoittaa sellaista sopimusta, jota ei ymmärrä.

– Siitä ei koskaan seuraa mitään hyvää.

Löytyvätkö nämä asiat sopimuksesta?

Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista kannattaa myös varmistua, että kaikki oleelliset asiat ovat kirjattuna sinne oikein. Viita kehottaa kiinnittämään huomiota siihen, että molempien osapuolien eli vuokralaisen ja vuokranantajan yhteystiedot on merkattu oikein.

– Ja mielellään niin, että vuokranantajan osoite ei ole sama kuin vuokrauskohde eli vuokralaisen uuden kodin osoite.

Tästä on Viidan mukaan ollut todellisia esimerkkejä. Jos vuokranantaja on muuttanut esimerkiksi ulkomaille, hänen uuden osoitteensa selvittäminen ja siten myös tavoittaminen on voinut osoittautua todella hankalaksi.

Sopimuksessa pitää olla myös selvästi kirjattuna, milloin huoneiston hallintaoikeus siirtyy vuokralaiselle. Tämä tarkoittaa siis sitä, milloin vuokrasopimus alkaa. Se voi olla täysin eri kuin vuokrasopimuksen allekirjoituspäivä.

– Sopimus voidaan allekirjoittaa vaikka tänään, mutta sopimus alkaa vasta seuraavan kuukauden alusta.

Asialla on merkitystä siksi, että hallintaoikeuden siirtymisen myötä myös vastuu asunnon kunnosta siirtyy vuokralaiselle. Siksi molempien oikeusturvan kannalta on tärkeää, että asiasta on sovittu selvästi. Silloin ei tule vastaan epäselviä tilanteita, joissa vuokralainen voisi joutua vastaamaan esimerkiksi edellisen vuokralaisen aiheuttamista vahingoista tai muista vahingoista, jotka ovat sattuneet ennen asuntoon muuttoa. Tapauksesta riippuen korvauskustannukset voivat nousta jopa satoihin tai tuhansiin euroihin.

Vuokrasopimuksessa pitää luonnollisesti lukea myös se, mikä on vuokran suuruus ja maksupäivä. Myös se kannattaa kirjata selvästi, millä perusteilla vuokraa voidaan korottaa.

– Silloin vuokranantaja voi ennakoida miten vuokratulot kehittyvät ja vuokralainen tietää, miten hänen asumiskustannuksensa nousevat.

Viidan mukaan myös sillä on merkitystä, millä tavalla vuokranantaja ilmoittaa vuokrankorotuksesta. Yleinen tapa on ollut ilmoittaa asiasta vuokralaiselle sähköposti- tai tekstiviestillä.

– Yleinen tapa on, että korotuksesta on ilmoitettu vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin. Itse suosin tapaa, jossa korotuksesta kerrotaan jo kuukausi eteenpäin. Silloin vuokralaisella on aikaa tehdä muutokset esimerkiksi suoraveloituksena menevään vuokranmaksuun.

Sopimuksessa ei voida vaatia kohtuuttomuuksia

Kuten vuokralaisia, myös vuokranantajia on moneen lähtöön. Joskus vuokrasopimuksessa voi tulla vastaan sellaisia sopimuskohtia, joiden takia sitä ei kannata allekirjoittaa. Viidalle on tullut vastaan tapaus, jossa vuokranantaja oli vaatinut, ettei vuokralainen saisi kävellä asunnon parvekkeella kengät jalassa.

– Yhdessä toisessa tapauksessa vuokranantaja edellytti, ettei vuokralaisella saisi olla vieraita. Sellaista ei saa vaatia, sillä asunto on vuokralaisen koti ja hänellä saa olla vieraita. Vieraat saavat olla yötä ja käydä jopa suihkussa yöpymisen jälkeen, Viita huomauttaa.

Mitään kohtuuttomia sopimusehtoja vuokranantaja ei voi siis sopimukseen laittaa. Vuokranantaja ei voi rajoittaa esimerkiksi vieraiden käymistä tai kieltää vuokralaiselta lapsia.

Sen sijaan lemmikkieläimet voidaan kieltää vuokrasopimuksessa. Viidan mukaan tämä ei silti välttämättä ole vuokranantajan kannalta kovin fiksua.

Hänellä on antaa asiasta konkreettinen esimerkki. Jos asunnon vuokrausilmoituksessa kielletään lemmikkieläimet asunnosta, se voi rajata monen hyvän vuokralaisehdokkaan ulkopuolelle.

– Sellainenkin hyvä vuokralainen voi jäädä saapumatta näytölle, jonka perheessä olisi yksi hamsteri. Se ei välttämättä ole sellainen lemmikki, jota vuokranantaja oli ilmoitusta laatiessaan ajatellut vaan enemmänkin isoa koiraa tai kolmea kissaa, Viita toteaa.

Lemmikkieläinten pidosta vuokra-asunnossa voidaan neuvotella tarvittaessa. Viita suositteleekin asiassa tapauskohtaista harkintaa suoran kategorisen lemmikkikiellon sijaan.

Toinen esimerkki kohtuuttomasta vuokrasopimusehdosta on se, jos vuokranantaja vaatii vuokralaista huolehtimaan esimerkiksi jostain asunnossa olevasta erikoisasiasta. Tästä esimerkkinä on erikoismateriaalista valmistetut keittiötasot, jotka vaatisivat erityistä huolenpitoa.

– Sellaista ei voi vaatia, koska silloin vuokralaiselle pitäisi antaa myös hoito-ohjeet, Viita huomauttaa.

Vuokrasopimusta ei voi perua

Jos vuokrasopimuksen ehdoista ei meinata päästä yhteisymmärrykseen, voiko vuokralaisella olla oikeus perääntyä asunnon vuokrauksesta ja perua asunnon vuokraus? Lähtökohtaisesti ei.

– Sopimuksesta ei voi perääntyä, jos ollaan jo siinä pisteessä, että asunto on varattuna vuokralaiselle ja sopimusehdot on puhuttu selvästi läpi. Mikäli erimielisyydet liittyvät johonkin yksityiskohtaan, kuten siihen, onko vuokranmaksu kuun 2. vai 5. päivä, se ei enää riitä sopimuksesta perääntymiseen.

Joissain tilanteissa sopimuksesta voi silti olla mahdollista perääntyä. Yleensä nämä tilanteet liittyvät siihen, että asuntoa ei saada sovitusti hallintaan tai asiaan tulee muita merkittäviä poikkeuksia.

Vuokrasopimuksen ehtoihin liittyvät asiat aiheuttavat säännöllisesti epäselvyyksiä. Tilanne näkyy myös Vuokralaiset ry:n neuvonnassa.

– Usein yhteydenotot liittyvät hyvin samantyyppisiin asioihin, kuten asunnon normaaliin kulumiseen ja saako sitä tapahtua vuokrasuhteen aikana.

Vastaus tähän on, että kyllä saa. Asunnon normaali kuluminen kuuluu vuokranantajan vastuulle eikä vuokranantaja voi vaatia vuokralaiselta korvauksia tavanomaisesta kulumisesta.

Vuokravakuus on yleinen riidan aihe

Toinen erimielisyyksiä aiheuttava asia on vuokravakuuden palauttaminen. Vuokranantaja voi vaatia vuokralaiselta vuokravakuuden maksua ennen sopimuksen alkua. Vakuus tulee myös palauttaa vuokralaiselle kohtuullisessa ajassa sopimuksen päättymisen jälkeen.

– Jos vuokranantaja vähentää vakuudesta summia, hänen pitää ilmoittaa, miten vakuutta on käytetty.

Vuokravakuuden tarkoituksena on suojella vuokranantajaa vuokralaisen aiheuttamilta vahingoilta tai vuokranmaksun laiminlyönneiltä. Tästä päästäänkin yleiseen riidan aiheeseen. Vuokranantaja on voinut esimerkiksi katsoa, että asuntoa ei ole poismuuton yhteydessä siivottu riittävän huolellisesti, jonka vuoksi hän on vähentänyt vuokravakuudesta siivouskustannuksia.

Tilanne voi tuntua kohtuuttomalta ja epäoikeudenmukaiselta etenkin silloin, jos vuokralainen on tosiasiassa siivonnut asunnon. Siksi Viita antaa yhden rahanarvoisen neuvon.

– Jos vuokralainen on esimerkiksi siivonnut jääkaapin tai uunin taustan, puhdistetuista tiloista kannattaa olla kuvat. Silloin ei tarvitse miettiä, onko asunto pesty vai ei ole pesty. Kuviin tallentuvat nykyään myös päivämäärät. Se on hyvä tapa pitää huolta omista oikeuksistaan ja oikeusturvastaan.

Verkkouutiset on kertonut vuokravakuuksiin liittyvistä riitatapauksista tarkemmin tässä jutussa.

Monilta vuokrasopimuksen ehtoihin liittyviltä epäselvyyksiltä voi välttyä myös sillä, että sopimuksen lukee huolella etukäteen. Viita suosittelee pyytämään vuokrasopimuksesta luonnoksen jo etukäteen.

– Jos siinä on jokin kohta, jota ei ymmärrä, siitä pitää kysyä, Viita tiivistää.

Poimintoja videosisällöistämme

Vuokrasopimuksissa voi tulla joskus vastaan virheitä yllättävissäkin kohdissa. Esimerkiksi Vuokralaisten neuvonnassa on tullut vastaan sopimuspohjalle tehtyjä vuokrasopimuksia, joissa on rastitettava kahden vaihtoehdon väliltä eli onko kyseessä toistaiseksi oleva vai määräaikainen vuokrasopimus. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on voimassa niin kauan, kunnes toinen osapuoli irtisanoo sen, määräaikainen ennalta määrätyn ajanjakson.

– Sitten näissä sopimuksissa molemmat vaihtoehdot on rastitettu. Näin ei pitäisi olla. Jos tällaisen huomaa vasta sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ja sitä aletaan korjailla, asiasta voi tulla jälkipuheita, Viita toteaa.

LUE MYÖS:

Moni ei tiedä: Näissä tapauksissa vuokran sopimussakkoa ei tarvitse maksaa

Vuokravakuudesta riidellään yhä useammin – juristilta rahanarvoinen neuvo

Kissa aiheutti lähes 7400 euron laskun, lautakunnalta kova päätös