Finanssiala: 40 vuoden asuntolaina vauhdittaisi asuntokauppaa

Eduskunnan talousvaliokunta ehdottaa asuntolainan enimmäispituuden nostoa 40 vuoteen nykyisen 30 vuoden rajan sijaan.

Valiokunta on antanut mietintönsä hallituksen esityksestä, jolla halutaan keventää asuntorahoitusta koskevaa sääntelyä.

Finanssiala ry:n pääekonomisti Veli-Matti Mattila pitää nyt esitettyä lakikokonaisuutta ja valiokunnan muutosehdotuksia perusteltuina ja täsmäkorjauksina asuntorahoitusta koskevaan kansalliseen sääntelyyn.

– On erikseen kiitettävä talousvaliokuntaa ennakkoluulottomuudesta asuntorahoituksen sääntelyn suhteen. Maailmantilanne ja asuntomarkkinoiden taantuma huomioiden nyt on oikea aika vauhdittaa asuntokauppaa. Nämä ovat maltillisia muutoksia, jotka ovat askelia oikeaan suuntaan, Mattila sanoo tiedotteessa.

Hallituksen tekemässä esityksessä oli lisäksi joitakin muutoksia nykytilaan. Finanssivalvonta saisi asettaa asuntolainakaton enimmillään 95 prosenttiin asunnon arvosta kaikille asunnonostajille. Nykyisin lainakatto voi olla enintään 90 prosenttia muille kuin ensiasunnon ostajille.

Taloyhtiö- ja muiden asuntoyhteisölainojen sääntelyä voidaan jatkossa muuttaa valtioneuvoston asetuksella suhdannetilanteen mukaan. Lainat voivat olla uudisrakentamisessa enintään 70 prosenttia myytävien asuntojen velattomasta hinnasta. Lyhennysvapaan kesto voisi olla enintään 2 vuotta rakennusvaiheen päättymisestä lukien.