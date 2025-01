Venäjän Kurskissa taistelevien pohjoiskorealaisten tehokkuus rintamalla on puhuttanut.

Etelä-Korean mukaan ainakin 300 pohjoiskorealaista sotilasta on kaatunut ja 2700 haavoittunut. Viime vuoden lopulla Pjongjangin Venäjälle lähettämien sotilaiden määrä arvioitiin noin olevan noin 10000. Etelä-Korean tiedustelu on luonnehtinut pohjoiskorealaisia ymmärtämättömiksi nykyajan sodankäynnistä.

Ukrainanalainen elokuvaohjaaja ja sotilas Volodymyr Demtshenko on eri linjoilla. Hänen mukaansa pohjoiskorealaiset ovat osoittautuneet vakavasti otettaviksi taistelijoiksi, mikä on ”länsimaille huono juttu” siinä mielessä, että ne saavat nämä joukot vielä jonain päivänä vastaansa.

– Aloitetaan sillä faktalla, että ensimmäiset pohjoiskorealaiset vangittiin elävinä vasta toisena kuukautena. Tämä osoittaa, että he ovat karaistua tyyppiä, joka haavoittuessaan noudattaa kaavaa vedä sokka irti, aseta kranaatti pääsi viereen ja hyvää yötä, Demtshenko kirjoittaa X-ketjussaan.

– Ne ”selkärangattomat”, jotka eivät halua tai pysty tuohon, eliminoidaan heidän omiensa toimesta. He eivät välitä loukkaantuneista tai kuolleista, he vain juoksevat eteenpäin ja tallovat toveriensa ruumiita, hän jatkaa.

Valkoinen talo on aiemmin todennut, että pohjoiskorealaiset saattavat mieluummin tappaa itsensä kuin jäädä vangeiksi, sillä he pelkäävät kostoa perheilleen.

Demtshenkon mukaan pohjoiskorealaiset tietävät, ettei jalomielisyydellä ja ystävällisyydellä voiteta sotia, vaikka ”länsi yrittääkin tällaista taistelukulttuuria tyrkyttää Ukrainalle”.

– Korealaisilla on moitteeton ampumakoulutus, mikä on ratkaisevaa heidän tyylilleen sotia. Tilastot heidän tuhoamistaan droneista todistavat tämän. Kymmenen vuotta sotilaskoulutusta on kymmenen vuotta. Oli se sitten Pohjois-Koreassa tai Fort Braggissa, Demtshenko tuumii.

Hän kuvailee pohjoiskorealaisten taktiikkaa vastapuolen räjähdelennokkeihin kentällä:

– Yksi mies asettuu syötiksi, kun kaksi toveria väijyvät ja tuhoavat dronen. Tämä kertoo jotain heidän resilienssistään sen edessä, mikä on ehkä yksi kauhistuttavimmista henkilöitä tappamaan tarkoitetuista aseista.

Demtshenkon mukaan todellisuudessa pohjoiskorealaisten tappioiden määrää ei tiedetä ja heidän saamansa lisävahvistukset ovat myös epäselviä.

– Nämä ihmiset ovat omistaneet koko elämänsä yhdelle asialle, lännen tuhoamiseen. Tämän sodan veteraanit tulevat pian palaamaan kotiin jakamaan hankkimaansa kokemusta.

Demtshenko muistuttaa, että alun perin jotkut ”asiantuntijat” arvelivat pohjoiskorealaisten joutuvan lyödyiksi rintamalla ensimmäisen viikon aikana, koska nämä eivät osaa taistella.

– Kyllä he osaavat. Ja heitä on miljoonia. Valitettavasti se puoli, joka ei osaa modernia sodankäyntiä, olemme me, Demtshenko synkistelee.

