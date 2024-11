Pohjois-Korea toimittanut uusia raketti- ja tykistöjärjestelmiä Venäjälle

Pohjois-Korea on jälleen lisännyt sotilaallista tukeaan Venäjälle. Pohjois-Korea on lähiviikkoina toimittanut Venäjän asevoimille pitkän kantaman raketti- ja tykistöjärjestelmiä, joita on siirretty Kurskin alueelle. Asiasta uutisoi Financial Times.

Pohjois-Korea on toimittanut noin 50 kappaletta 170 mm M1989 ”Koksan” itseliikkuvaa kenttätykkiä ja 20 päivitettyä 240 mm:n monilaukaisurakettijärjestelmää, jotka pystyvät ampumaan tavallisia ja ohjattuja raketteja.

Pohjois-Korea on aiemmin tukenut Venäjää merkittävästi toimittaessaan sen asevoimille tykistöammuksia sekä ohjuksia.

Pohjois-Korea on lähettänyt tiedustelulähteiden arvion mukaan yli 12 000 sotilasta Venäjälle. Lähteiden mukaan Venäjä on maan tuella koonnut 50 000 sotilaan joukon Kurskin alueelle, joka on valmiina uuteen hyökkäykseen. Pohjois-Korean joukkojen käyttö mahdollistaa Venäjän keskittää omia joukkojaan muualle.

Ukraina on menettänyt merkittäviä alueita viime aikoina, mukaan lukien puolet elokuussa vallatuista alueista Kurskissa. Ukrainan joukot pitävät hallussaan 600 neliökilometriä Kurskin aluetta vaikeissa olosuhteissa.

Myös Venäjän tappiot ovat olleet raskaita. Britannian puolustuslähteiden mukaan Venäjä menetti lokakuussa päivittäin noin 1 500 sotilasta. Sodan kokonaismenetykset ovat arviolta 700 000 sotilasta.