Venäjä tekee ilmaiskuilla nyt hirveää tuhoa – Ukraina kertoo syyn

Ukrainan ilmavoimien tiedottaja Juri Ihnat kertoo, että Venäjän taktiikka ilmaiskuissaan on muuttunut.

Hyökkääjä on tehnyt viime päivinä useita tuhoisia ohjus- ja lennokki-iskuja Ukrainaan. Kryvyi Rihin iskussa perjantaina kuoli yhdeksän lasta iskussa, jossa menehtyi yhteensä 19 ihmistä ja loukkaantui kymmeniä.

– Taktiikat tosiaankin muuttuvat. Vihollinen modernisoi kalustoaan, Ihnat sanoi RBC-Ukraine-uutiskanavan mukaan.

Ihnatin mukaan esimerkiksi sen jälkeen, kun syksyllä 2022 nähtiin ensimmäiset Shahed-räjähdelennokit, hyökkääjä on nyt parannellut niitä useampaan kertaan, muun muassa maalitukseen ja satelliittinavigointiin liittyen, sekä muuttanut ne ulkokuoreltaan mustiksi.

Ihnatin mukaan Venäjä on myös kehittänyt eteenpäin ballistisia ohjuksiaan. Hän totesi, että kun Ukraina sai Patriot-ilmatorjuntajärjestelmiä, se pystyi torjumaan Kinzhal ja Iskander -ballistisia ohjuksia. Niiden alasampuminen on kuitenkin muuttunut haastavammaksi, kun Venäjä on modernisoinut ohjuksiaan.