Donald Trumpin tulleilla voi olla tuhoisat vaikutukset

– Tullipolitiikka johtaa siihen, että Euroopan ja Suomen talouden orastava piristyminen jää pannukakuksi, sanoo OP:n pääanalyytikko Antti Saari Verkkouutisten haastattelussa.

– Lisääntynyt epävarmuus johtaa siihen, että asiakkaat lykkäävät investointipäätöksiä. Jenkit ovat globaalin talouden veturi ja mutkan kautta sen vaikutukset tulevat meille monesta suunnasta.

Saari toppuuttelee puheita lamasta. Yhdysvaltain talous ei ole vajoamassa lamaan, mutta taantuman uhasta voi hyvällä syyllä puhua.

– Sen riski nousee voimakkaasti. Tulleilla on stagflaatiomainen vaikutus. Inflaatio tulee tullien myötä selkeästi nousemaan ja niillä on myös talouteen negatiivisia vaikutuksia. Taantuma ei ole perusskenaario, mutta sen riski alkaa olla ilmeinen, sanoo Saari.

Suomen talouteen Yhdysvaltojen mahdollinen taantuma vaikuttaisi monesta suunnasta. Euroopan vientiveturi Saksa kärsii esimerkiksi sen autoteollisuudelle asetetuista tulleista. Saksa on tärkeä kauppakumppani Suomelle. Suomesta viedään myös paljon tavaraa Kiinaan, jonka talous joutuu myös koville. Globaalitalous on uudenlaisessa tilanteessa.

Donald Trumpin myötä talouden epävarmuudet ovat kasvaneet. Siihen viittasi myös Euroopan keskuspankki, EKP, viimeisen kokouksensa jälkeen. Se ei ole ripustautunut mihinkään tiettyyn korkouraan vaan seuraa talousdatan kehitystä ja tekee päätökset jokaisessa kokouksessa uuden tiedon pohjalta.

Saari uskoo, että suomalaisella asuntovelallisella tullit eivät toistaiseksi tule näkymään kasvavina kuluina.

– Uskomme EKP:n laskevan korkoja huhtikuussa ja kesäkuussa, Saari sanoo.

Sen jälkeen Saari uskoo korkotason pysyvän paikallaan. Tämän vuoden puolella ei tule uusia laskuja eikä nostoja.

Se mitä sen jälkeen tapahtuu, riippuu tullien vaikutuksesta talouteen. Tullit vaikuttavat kahteen suuntaan. Niillä on ainakin hetkellinen inflatorinen vaikutus, mutta myös talouskasvua heikentävä. EKP joutuu tasapainoilemaan näiden kahden välillä.

– Koronan aikana näimme, että EKP ajatteli tarjontashokin ja inflaation olevan hetkellistä. Tullien kerrannaisvaikutukset voivat nostaa inflaatiota myös sitkeämmin, Saari sanoo.

Milloin taantuma tulee?

Taantuma voi tulla nopeastikin. Saari uskoo, että Yhdysvallat voi olla lähellä taantumaa jo kesän aikana. Merkkejä tästä on ilmassa. Yksi sellainen merkki on, että yhdysvaltalaiskuluttajien luottamus talouteen on hyvin matalalla.

– En ole varma, että onko Yhdysvallat teknisesti silloin taantumassa. Silloin voimme alkaa nähdä yhtiöiltä heikompia tuloksia ja työllisyyden heikentymistä.

Kuluttajien matalan luottamuksen pitäisi huolestuttaa Trumpia. Taantuma voisi horjuttaa Trumpin värisuoraa, joka republikaanipuolueella on sekä kongressissa että edustajainhuoneessa.

– Senaatin ja edustajainhuoneen välivaaleihin on aikaa vain puolitoista vuotta. Jenkeissä on vahva historia sille, että jos presidentin kaudella on taantuma, niin puolue yleensä häviää vaalit. Yhdysvaltalaiset reagoivat herkästi taantumiin ja niistä yleensä syytetään istuvaa hallintoa, Saari sanoo.

Yhdysvaltain talous on porskuttanut viime vuosina hämmästyttävän vahvana. Yhdysvaltain edellinen presidentti Joe Biden elvytti taloutta voimakkaasti. Inflaatio oli voimakasta, työllisyys tapissa eikä edes Yhdysvaltain keskuspankki, Fedin korkopolitiikka pystynyt nitistämään inflaatiota.

– Yhdysvaltain talouden pohjavire on hyvin vahva. Työllisyys on edelleen korkeaa ja kansalaisten ostovoima on hyvä. Yhdysvaltain talous kestää paljon, mutta nähtäväksi jää, miten kuluttajien usko tulevaan säilyy, Saari sanoo.

– Kuluttajien käyttäytyminen ratkaisee pitkälti sen, että vajoaako Yhdysvallat taantumaan vai ei. Riski sille on noussut, vaikka se ei vieläkään ole kaikista todennäköisin kehitysura. Paljon riippuu siitä saako kauppasota uusia kierroksia vai onnistutaanko nyt asetettuja tulleja neuvottelemaan alaspäin.