Pohjois-Korea saa sotilaitaan vastaan Venäjältä ruokaa

Jopa 12 000 Pohjois-Korean sotilasta on rintamalla Venäjän tukena erityisesti Kurskissa jossa hyökkääjä yrittää ajaa vastahyökkäykseen tehneen Ukrainan joukot pois. Pohjois-Korean arvioidaan menettäneen sotatoimissa jo satoja sotilaita sekä kaatuneina että haavoittuneina, kertoi Yhdysvaltojen puolustusministeriön virkamies aiemmin kuluvalla viikolla.

Sotilaiden lisäksi Pohjois-Korean suljettu diktatuuri on avustanut Venäjää noin 200 000 rahtikontilla erilaista aseistusta sen jälkeen, kun maat allekirjoittivat sopimuksen puolustusyhteistyöstä kesäkuussa, kertovat eteläkorealaiset viranomaiset The New York Timesille.

Mutta mitä Pohjois-Korea tästä saa?

Jopa 5,5 miljardin dollarin arvosta kaikenlaista, arvioi Etelä-Korean Hankuk-yliopiston ulkopolitiikan tutkimuksen yksikössä työskentelevä Olga Guseinova. Sotilaiden ”vuokraamisesta” Pohjois-Korea voi saada korvausta vuositasolla lokakuisen arvion mukaan noin 572 miljoonaa dollaria. Summa on Pohjois-Korealle huomattava, kun vertaa siihen, että diktatuurin koko ulkomaanvienti vuonna 2023 oli arvoltaan vaivaiset 330 miljoonaa dollaria.

Pohjois-Korean sisäisissä olosuhteissa ei tiedetä olevan hurraamista. 1990-luvulla Neuvostoliiton tuen romahtamisesta ja tulvista yhteisvaikutuksena syntyneen nälänhädän aikana kuoli eri vaihtelevien arvioiden mukaan 240 000:sta jopa miljoonaan ihmistä. Nykyisestä ravitsemustilanteesta ei ole tarkempaa tietoa, mutta Venäjän tiedetään toimittaneen diktatuuriin miljoonia tonneja viljaa.

Etelä-Korean parlamentin tiedusteluvaliokunnan jäsen Wi Sung-lac on kertonut Korea Herald -lehdelle, että neljän miljoonan tonnin viljatoimitus on noin 80 prosenttia siitä, minkä verran tarvitaan Pohjois-Korea kansan ruokkimiseen vuodeksi.

– Jos Venäjä tarjoaa lisäksi noin 700 000 tonnia riisiä, näillä pystytään ruokkimaan pohjoiskorealaiset noin vuoden, aiemmin Etelä-Korean Venäjän-suurlähettiläänä toiminut Wi sanoi.

Wi Sung-lacin mukaan oma maataloustuotanto, jota Pohjois-Korea väittää riisiksi, on pääsääntöisesti perunaa. Elintarvikkeiden määrä on niin huomattava, että Korea Heraldin mukaan Korea Heraldin mukaan siitä, ettei Pohjois-Korea pysty nykyäänkään tuottamaan tarpeeksi ravintoa kansalaisilleen.

Venäjä ja Pohjois-Korea eivät ole kumpikaan kertoneet, kuinka korvaukset tarkalleen ottaen suoritetaan. Mutta jo nyt on nähty, että Pohjois-Korean öljytankkerit ovat tuoneet Venäjältä jo ainakin tuplasti sen, mitä pakotteet sallisivat. Tästä seuraa johtopäätös, että Venäjä korvaa Pohjois-Korean sotaan osallistumista ja asetoimituksia ainakin öljyllä. BBC ja Open Source Centre havainnoivat satelliittikuvien perusteella marraskuun lopussa, että siihen mennessä tehdyt 43 öljytankkerikuljetusta ovat vieneet Venäjältä noin miljoonan barrelin verran – YK:n pakotteet Pohjois-Koreaa vastaan sallisivat puoli miljoonaa barrelia.

Samalla myös Ukrainasta saatava taistelukokemus ja käyttökokemukset pohjoiskorealaisesta aseistuksesta ovat merkityksellisiä. Niitä tosin ei voi mitata rahassa, eivätkä kaikki kokemukset ole yhtä arvokkaita. Varsinkin vanhemmat pohjoiskorealaiset tykistöammukset ovat olleet niin vanhoja, että monet niistä ovat jääneet suutareiksi. Mutta uusien KN-23- ja KN-24-ohjusten käyttökokemukset ovat tärkeitä.

Erityistä huolta varsinkin Etelä-Koreassa herättää ymmärrettävästi se, miten Venäjä saattaa sotilasteknologiallaan osallistua Pohjois-Korean kyvykkyyksien kehittämiseen. Etelä-Korean tiedustelun mukaan näihin apuihin kuuluu ainakin uuden sotilassatelliitin kehittäminen Pohjois-Korealle.

The New York Timesin lähteet eivät ole erityisen huolissaan Pohjois-Korean kyvykkyyksien kasvusta. Soulissa toimivan Institute for National Security Strategy -ajatushautomon (INSS) edustaja Jang Seho sanoi joulukuussa lehdelle, että niin läheisiä kumppaneita Venäjä ja Pohjois-Korea eivät ole, että Venäjä jakaisi ydinaseosaamistaan. Eivät ainakaan vielä.

A stunning intercept by Ukraine special services. A Russian nurse talking.

… Wounded Koreans started arriving!… 120 in one train only!… Why are we making such a big fuss about it? Special rooms for ‘em, huh?… Not a word in Russian! All looking alike!… Should I write their… pic.twitter.com/9d2cW4587B

— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) December 18, 2024