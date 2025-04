Valmisteleeko Venäjä suurta keväthyökkäystä?

Maailmalla puhuttavista diileistä huolimatta sotaa riehuu täysimittaisesti koko 1300 kilometriä pitkällä Ukrainan rintamalinjalla. Asemissa ei ole kuitenkan tapahtunut suuria muutoksia ja rintamalinja on pysynyt käytännössä paikallaan, toteaa Britannian asevoimien uutispalvelu BFBS uutisvideossaan.

Venäläisten sotabloggareiden väitteiden mukaan venäläisjoukot ovat jatkaneet Kurskin alueen takaisinvaltausta ja saavuttaneet Sudzhan rajanylityspisteen, jonka kautta Ukrainan armeija tunkeutui Kurskin alueelle viime elokuussa.

– Jos tämä pitää paikkansa, saattaa tämä merkitä Kurskin operaation päättymistä. Ehkä tästä syystä Vladimir Putin uskalsi vierailla alueella, jos otettuja kuvia on uskominen, uutispalvelu toteaa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on varoittanut Venäjän suunnittelevan hyökkäystä lähiviikkoina Sumyn ja Harkovan alueille. Eri raporttien mukaan Venäjän suunnittelee lajaa keväthyökkäystä.

– Myös Avdijivkassa taistelleen Venäjän 106. maahanlaskudivisioonan yksiköiden kerrotaan laajentaneen sillanpääasemiaan Sumyn alueen pohjoisosissa. Venäläiset ovat myös jatkaneet hyökkäyksiään Harkovan koillispuolella pyrkien työntämään ukrainalaisia taaaksepäin, jotta heidän tykistönsä yltäisi jälleen Harkovan kaupunkiin.

Venäjä on lisännyt terrorihyökkäyksiään Harkovan kaupunkia vastaan. Viime aikoina se on iskenyt ballistisilla ohjuksillaan ja iranilaisilla Shaheed-lennokeilla sotilassairaalaa ja tavallisia asuinalueita vastaan. Hiljattain Venäjä terrorisoi jalkapalloilijoita Harkovassa Shaheed-lennokein.

– Eräät raportit kertovat, että Venäjä on muuttanut pitkän kantaman lennokkien taktiikkaansa. Heidän lennokkinsa kaartelevat useiden kilometrien päässä kohteessaan, kunnes ne kaikki lähetetään yhtä aikaa kohteeseensa.

Ukrainalaisraporttien ja Venäjän sosiaalisessa mediassa julkaistun videoaineiston perusteella venäläiset joutuvat toimittamaan rintamalle 70 vuotta vanhoja T-55-panssaarivaunuja.

– Tämä osoittaa sen, kuinka tyhjiksi Venäjä on tankkivarastonsa ammentanut tämän sodan aikana, toteaa BFBS.

Venäjä aktivoitunut Zaporižžjassa

Venäjä on hyökännyt myös Kupjanskissa ilman merkittävää menestystä. Kiihkeitä taisteluita käydään myös Donetskin alueen Tšasiv Jarissa ja Bahmutista 20 kilometriä lounaaseen sijaitsevassa Toretskissa, jossa Venäjä on edennyt hieman.

– Venäjä on moukaroinnut sen [Toretskin] puolustajia liitopommein ja tällä hetkellä miehittää suurinta osaa mitä tuosta entisestä kaivoskaupungista on jäljellä. Se sijaitsee strategisesti tärkeällä ylängöllä. Taisteluja käydään kuitenkin edelleen. Ukrainalainen jalkaväki taistelee talo talolta ja on onnistunut peräti pudottamaan venäläisen Su-25-maataistelukoneen.

Venäjä yrittää edelleen saartaa Pokrovskia etelästä Donetskin alueella tässä onnistumatta. Pokrovskista aukenisi tie kahteen viimeiseen Ukrainan hallussa olevaan Donbasin suurempaan kaupunkiin Slovjanskiin ja Kramatorskiin.

– Toinen merkittävä venäläisten hyökkäyssuunta on Länsi-Zaporižžjan eteläosissa. Täällä Venäjä on edennyt Orihivin ympäristössä alueella, josta Ukraina käynnisti epäonnistuneen vastahyökkäyksensä. kesällä 2023.

Lisäksi venäläisten sotabloggareiden mukaan Venäjä on keskittänyt joukkojaan hyökkäystä varten Länsi-Zaporižžjan Kamjanskeen.

– Neuvotteluiden mahdollisuuksilla, tulitauosta puhumattakaan, näyttää olevan erittäin vähän vaikutusta Vladimir Putinin pyrkimyksille vallata lisää Ukrainan alueita.