Näin Wagner ampui alas Venäjän helikoptereita

Reilun kahden kuukauden päästä tulee kaksi kuukautta kuluneeksi venäläisen Wagner-yksityisarmeijan juhannuskapinasta 23. kesäkuuta 2023. Noin 23 tuntia kestäneessä kapinaan huipentui Wagnerin ja sen johtajan Jevgeni Prigozhinin välien kärjistyminen Venäjän sodanjohdon kanssa. Tasan kaksi kuukautta kapinan jälkeen Prigozhin sai surmansa lentokoneen putoamisessa.

Prigozhin oli syyttänyt pitkään Venäjän sodanjohtoa ja puolustusministeriötä epäpätevyydestä. Taustalla oli aiemmin keväällä päättynyt kuukausia kestänyt Bahmutin taistelu, jossa Wagner-joukkojen arvioidaan kärsineen yli 80 000 miehen tappiot.

Kapinaa edeltävänä päivänä Prigozhin kieltäytyi alistamasta armeijaansa Venäjän puolustusministeriön alaisuuteen. Kapinan alettua Wagner-joukot valtasivat eteläisen sotilaspiirin päämajan Donin Rostovissa ja aloittivat etenemisensä kolonnana pitkin M4-valtatietä kohti Moskovaa. Hetken ajan Venäjä oli sisällissodan äärellä, kun venäläiset taistelivat toisiaan vastaan.

Kapinamarssinsa aikana Wagner-joukkojen kerrotaan ampuneen alas kuusi Venäjän asevoimien helikopteria. Nyt julkisuuteen on levinnyt laajalle yleisölle tiettävästi tuntematon droonivideo, jolla Wagner-joukot ampuvat alas ainakin yhden Venäjän asevoimien sotilashelikopterin. Videolla näkyy valtatietä pitkin etenevä sotilasajoneuvokolonna.

Videolla laukaistaan ainakin kaksi Buk-ilmatorjuntaohjusta, joista toinen pudottaa helikopterin. Taustalla oleva ääni huutaa helikopteria ammuttavan ja toteaa osuman, minkä jälkeen kuuluu käsiaseiden sarjatulta. Video päättyy pudotetun helikopterin savupatsaaseen ja droonin laskeutumiseen.

For the first time, footage has surfaced online showing a Russian Ka-52 helicopter being shot down by Wagner PMC fighters during Prigozhin’s mutiny on June 24, 2023. pic.twitter.com/MGRyOacrAV

