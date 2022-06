Pohjois-Korea laajentaa ydinkoelaitostaan

Pohjois-Korea näyttää satelliittikuvien perusteella laajentavan ydinkoelaitostaan Punggye-rissä, kertoo CNN.

CSIS-ajatuspajan mukaan ydinkoelaitoksen kolmas tunneli on valmis ydinkokeita varten ja neljännen tunnelin rakennustyöt on aloitettu.

Pohjois-Korea suoritti viimeisimmän ydinkokeensa vuonna 2017. Sen jälkeen maa aloitti omaehtoisesti ydinkoelaitosten purkamisen. Myös Punggye-rin ydinkoelaitos suljettiin, mutta nyt näyttää olevan avattu uudelleen.

Etelä-Korean viranomaisten mukaan Pohjois-Korealla on valmius suorittaa ydinkoe milloin tahansa.

Pohjois-Korea on viime aikoina kokeillut onnistuneesti ohjusta, jolla on kyky ydinaseiden kuljettamiseen. Ohjuskokeiden on epäilty pohjustavan uusia ydinkokeita.