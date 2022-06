Pitkän koronan syystä uutta tietoa: Tutkimus paljasti muutoksia keuhkojen toiminnassa

Kanadalaisen Western Universityn tutkimus on paljastanut uutta tietoa niin sanotusta pitkästä koronasta kärsivien oireiden syistä. Tutkimuksessa havaittiin muutoksia tavassa, jolla happi siirtyy keuhkoista verenkiertoon. Tutkijoiden mukaan poikkeamat saattavat selittää joidenkin koronapotilaiden jopa kuukausia kestäviä hengitysvaikeuksia.

– Nämä hengästymisen tunteet ovat täysin linjassa havaintomme kanssa, tutkimusta johtanut Western Universityn tutkija Grace Parraga sanoo Global Newsille.

Hänen mukaansa tutkitut pitkästä koronasta kärsivät potilaat eivät pystyneet siirtämään happea yhtä tehokkaasti kuin muut.

Pitkittyneet koronaoireet ovat herättäneet runsaasti keskustelua tutkijoiden ja lääkäreiden parissa. Jopa kuukausia tartunnan jälkeen jatkuville hengitysvaikeuksille ja neurologisille oireille ei ole tähän mennessä onnistuttu löytämään varmoja selittäviä tekijöitä.

– On hyvin jännittävää löytää oikeasti jotakin, joka on pielessä – ja joka on potilaiden keuhkoissa eikä pään sisällä, Grace Parraga sanoo.

Pienen otannan tutkimukseen osallistui 34 pitkittyneistä oireista kärsivää koronapotilasta. Heistä 12 oli joutunut sairaalahoitoon taudin takia. Potilaat tutkittiin yhdeksän kuukautta tartunnan jälkeen.

Tutkimuksessa käytettiin kanadalaistutkijoiden kehittämää uutta ja erityisen tarkkaa magneettikuvaustekniikkaa ja selvitettiin hapen siirtymistä keuhkoista veren punasoluihin. Jokaisella tutkimukseen osallistuneista koronapotilaista oli tässä samankaltaisia ongelmia. Tulos ei vaihdellut sairaalahoitoa saaneiden ja kotona toipuneiden kesken. Tutkijat mittasivat myös osallistujien fyysistä suorituskykyä.

– Tämä poikkeama löytyi kaikilta potilailta. Heillä kaikilla oli vakavia oireita, joten heidän harjoitustuloksensa olivat matalia. He hengästyivät urheillessaan ja kun mittasimme heidän verensä happipitoisuutta urheilun jälkeen, olivat nämäkin tulokset matalia, Grace Parraga kertaa.

Näiden mittaustulosten kerrotaan olleen linjassa magneettikuvissa havaittujen poikkeamien kanssa.

– Uskon meidän nyt tietävän, mistä on kyse. Voimme siis siirtyä kysymykseen siitä, miksi näin tapahtuu, Parraga toteaa.

Hänen mukaansa on myös tärkeä selvittää, miksi jotkut kärsivät näistä oireista ja toiset eivät.

Pitkän koronan syiden selvittäminen on tutkijoiden mukaan tärkeää hoitokeinojen kehittämiseksi.