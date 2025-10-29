Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Drooni lähestyy 92N6E-tutkajärjestelmää. / X

Pitkän kantaman drooni lensi suoraan tukikohtaan ja räjäytti kalliin tutkan

Miehitetyn Krimin niemimaan ilmapuolustus on heikentynyt merkittävästi.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ukraina on moukaroinut viime päivinä kohteita eri puolilla Venäjää pitkän kantaman drooneilla ja ohjuksilla.

Moskovan lähellä liikkuvat ilmatorjuntapartiot tulittivat jopa sataa droonia. Belgorodissa padon vaurioituminen uhkaa useiden venäläisprikaatien huoltoa Harkovan alueen pohjoisosissa.

Ukrainan asevoimat on julkaissut videon lennokki-iskusta miehitetyllä Krimin niemimaalla sijaitsevaan Belbekin lentotukikohtaan.

Videolla näkyy, kuinka FPV-räjähdedrooni lentää muutaman kymmenen metrin korkeudessa kentän yllä ilman näkyvää torjuntatulta. Se lähestyy kohdettaan ja iskeytyy lopulta Venäjän moderneimpaan ilmatorjuntakalustoon lukeutuvan S-400-ohjusjärjestelmän tutkaan.

Kohdetta kuvaillaan arvokkaaksi, sillä Venäjällä on yhä paheneva pula ilmatorjuntakalustosta. Edes tärkeimpiä öljynjalostamoita ei pystytä suojaamaan melko hitaasti liikkuvia drooneja vastaan.

Asiantuntijoiden mukaan Krimin ilmapuolustus vaikuttaa heikentyneen merkittävästi.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
Sää

Harmaus ei helpota

Pilvistä tihkusäätä on luvassa vielä monta päivää.

28.10.2025 | 19:45
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)