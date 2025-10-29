Pitkän kantaman drooni lensi suoraan tukikohtaan ja räjäytti kalliin tutkan

Ukraina on moukaroinut viime päivinä kohteita eri puolilla Venäjää pitkän kantaman drooneilla ja ohjuksilla.
Moskovan lähellä liikkuvat ilmatorjuntapartiot tulittivat jopa sataa droonia. Belgorodissa padon vaurioituminen uhkaa useiden venäläisprikaatien huoltoa Harkovan alueen pohjoisosissa.
Ukrainan asevoimat on julkaissut videon lennokki-iskusta miehitetyllä Krimin niemimaalla sijaitsevaan Belbekin lentotukikohtaan.
Videolla näkyy, kuinka FPV-räjähdedrooni lentää muutaman kymmenen metrin korkeudessa kentän yllä ilman näkyvää torjuntatulta. Se lähestyy kohdettaan ja iskeytyy lopulta Venäjän moderneimpaan ilmatorjuntakalustoon lukeutuvan S-400-ohjusjärjestelmän tutkaan.
Kohdetta kuvaillaan arvokkaaksi, sillä Venäjällä on yhä paheneva pula ilmatorjuntakalustosta. Edes tärkeimpiä öljynjalostamoita ei pystytä suojaamaan melko hitaasti liikkuvia drooneja vastaan.
Asiantuntijoiden mukaan Krimin ilmapuolustus vaikuttaa heikentyneen merkittävästi.
Remarkable footage of a Ukrainian long-range FPV drone flying down the taxiway at Russia's Belbek Airbase.
The drone eventually slams into the main engagement radar of the S-400 SAM battery protecting the airfield. pic.twitter.com/Yr67VOtCVl
