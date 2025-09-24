Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Räjähdedrooni lähestyy venäläiskonetta. / DIUkraine / Telegram

Venäjän ilmapuolustus lamaantui Krimillä

Ukrainan droonit tuhosivat muun muassa useita harvinaisia Be-12-lentokoneita.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ukrainan sotilastiedustelu HUR kertoo tuhonneensa useita Venäjän sotilaskohteita miehitetyllä Krimin niemimaalla.

Venäjä on menettänyt syyskuussa tehdyissä droonihyökkäyksissä Mi-8-helikoptereita, useita tutkajärjestelmiä ja ainakin yhden laivan.

Ukraina onnistui tuhoamaan ensi kertaa kaksi Be-12 Tshaika -lentovenettä, jotka on suunniteltu sukellusveneiden etsintään ja torjuntaan. Harvinaisten koneiden sisältämiä järjestelmiä kuvaillaan arvokkaiksi.

Europarlamentaarikko (kok./EPP) ja evp-kenraalimajuri Pekka Toveri pitää viimeaikaisia iskuja merkittävinä.

– Venäjän ilmapuolustus Krimillä näyttää olevan lamautettu. Kukaan ei ilmeisesti uskalla kertoa pomoille, koska lentokalustoa ei ole evakuoitu turvaan, Toveri kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Venäjän laivastolla oli arsenaalissaan vain muutamia Be-12-potkurikoneita. Niiden katsottiin sopivan erityisen hyvin Krimin niemimaan rannikkovesien partiointiin.

Sukellusveneiden sijasta laivaston suurimpana uhkakuvana ovat olleet ukrainalaiset meridroonit. Kauko-ohjattavat pikaveneet ovat aiheuttaneet viime vuosina suuria tappioita Mustanmeren laivastolle, joka on joutunut vetämään suurimman osan kalustostaan Novorossijskin satamaan Venäjälle. Ne eivät juurikaan operoi merialueella riskien vuoksi.

War Zone -sivuston mukaan Ukrainan tuoreimmassa iskussa ilmeisesti tuhoutui puolet Venäjän laivaston Be-12-koneista. Konemallin ensilento tehtiin 1960-luvulla, ja se oli käytössä koko kylmän sodan ajan.

On mahdollista, että koko konetyypistä joudutaan luopumaan tuoreiden tappioiden myötä. Venäjä ehti poistaa koko Be-12-kalustonsa jo vuonna 1992, mutta niiden operatiivinen toiminta on jatkunut siitä huolimatta tähän päivään asti.

LUE MYÖS:
Nolo loppu Mustanmeren laivastolle, alukset eivät uskalla poistua satamasta (VU 23.9.2025)

Poimintoja videosisällöistämme
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)