Venäjän ilmapuolustus lamaantui Krimillä

Ukrainan sotilastiedustelu HUR kertoo tuhonneensa useita Venäjän sotilaskohteita miehitetyllä Krimin niemimaalla.
Venäjä on menettänyt syyskuussa tehdyissä droonihyökkäyksissä Mi-8-helikoptereita, useita tutkajärjestelmiä ja ainakin yhden laivan.
Ukraina onnistui tuhoamaan ensi kertaa kaksi Be-12 Tshaika -lentovenettä, jotka on suunniteltu sukellusveneiden etsintään ja torjuntaan. Harvinaisten koneiden sisältämiä järjestelmiä kuvaillaan arvokkaiksi.
Europarlamentaarikko (kok./EPP) ja evp-kenraalimajuri Pekka Toveri pitää viimeaikaisia iskuja merkittävinä.
– Venäjän ilmapuolustus Krimillä näyttää olevan lamautettu. Kukaan ei ilmeisesti uskalla kertoa pomoille, koska lentokalustoa ei ole evakuoitu turvaan, Toveri kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
Venäjän laivastolla oli arsenaalissaan vain muutamia Be-12-potkurikoneita. Niiden katsottiin sopivan erityisen hyvin Krimin niemimaan rannikkovesien partiointiin.
Sukellusveneiden sijasta laivaston suurimpana uhkakuvana ovat olleet ukrainalaiset meridroonit. Kauko-ohjattavat pikaveneet ovat aiheuttaneet viime vuosina suuria tappioita Mustanmeren laivastolle, joka on joutunut vetämään suurimman osan kalustostaan Novorossijskin satamaan Venäjälle. Ne eivät juurikaan operoi merialueella riskien vuoksi.
War Zone -sivuston mukaan Ukrainan tuoreimmassa iskussa ilmeisesti tuhoutui puolet Venäjän laivaston Be-12-koneista. Konemallin ensilento tehtiin 1960-luvulla, ja se oli käytössä koko kylmän sodan ajan.
On mahdollista, että koko konetyypistä joudutaan luopumaan tuoreiden tappioiden myötä. Venäjä ehti poistaa koko Be-12-kalustonsa jo vuonna 1992, mutta niiden operatiivinen toiminta on jatkunut siitä huolimatta tähän päivään asti.
LUE MYÖS:
Nolo loppu Mustanmeren laivastolle, alukset eivät uskalla poistua satamasta (VU 23.9.2025)
Venäjän ilmapuolustus Krimillä näyttää olevan lamautettu. Kukaan ei ilmeisesti uskalla kertoa pomoille, koska lentokalustoa ei ole evakuoitu turvaan. https://t.co/0dCyvyPCC3
— Pekka Toveri (@PToveri) September 22, 2025