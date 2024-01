Pitäisikö Suomen boikotoida Pariisin olympialaisia? Näin vastaa Valko-Venäjän oppositiojohtaja

Kansainvälisen Olympiakomitean päätös sallia venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden osallistuminen tiukoin reunaehdoin Pariisin kesäolympialaisiin 2024, on herättänyt arvostelua monissa demokraattisissa valtioissa. Kriittisiä äänenpainoja ja vaatimuksia kisojen boikotoinnista on kuultu myös Suomessa.

Helsingissä loppuviikosta vieraillut Valko-Venäjän maanpaossa elävä opposition johtohahmo Svjatlana Tsihanouskaja ei kuitenkaan suoralta käsin tyrmää KOK:n päätöstä tai katso, että suomalaisurheilijoiden olisi syytä vetäytyä kisoista:

– Ajattelen, että tämä on jokaisen demokraattisen länsimaan tehtävä pohtia, miten suhtautua tähän hankalaan tilanteeseen. Vastustan tiukasti nykyistä maan hallintoa tukevien urheilijoiden osallistumista, koska Valko-Venäjällä politiikalla ja urheilulla on vahvoja kytköksiä toisiinsa, hän linjasi Verkouutisille torstaina eduskunnassa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Valko-Venäjän merkittäviä oppositiopoliitikkoja oli loppuviikosta koolla Helsingissä, jossa he keskustelevat maan tulevaisuudesta Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen ja sen Suomen valtuuskunnan järjestämässä seminaarissa. Yleiskokouskin on kehottanut kansallisia Kansainvälisen olympiakomitean edustajia sekä kansallisia ja kansainvälisiä urheiluliittoja vastustamaan venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden osallistumista Pariisin 2024 olympia- ja paralympiakisoihin.

Tsihanouskajan mukaan monet valkovenäläiset urheilijat ovat olleet Aljaksandr Lukashenkan hallintoa vastustavien mielenosoitusten liikkeellepaneva voima.

– Vuonna 2020 noin tuhat urheilijaa allekirjoitti kirjeen, jossa he tuomitsivat väkivaltaisuudet ja kidutukset.

Nykyhallintoa vastustavat ja maan oppositiovoimia tukevat urheilijat ovat joutuneet kärsimään seurauksista. Osin vastauksena tähän Valko-Venäjällä on toiminut elokuusta 2020 lähtien Belarusian Sport Solidarity Foundation (BSSF). Rahasto on avustanut demokraattisiin arvoihin sitoutuneita urheilijoita. Tuoreessa lausunnossaan BSSF kiittääkin KOK:ta ”sitoutumisesta urheilun autonomiaan ja olympialiikkeen poliittiseen puolueettomuuteen, mikä näkyy yksittäisten puolueettomien urheilijoiden tiukoissa kelpoisuusehdoissa”.

Kansainvälisen Olympiakomitean joulukuussa 2023 tehdyn linjauksen mukaan venäläiset ja valko-venäläiset urheilijat saavat osallistua Pariisin olympiakisoihin ”neutraaleina” yksilöurheilijoina ilman kyseisten maiden tunnuksia. Joukkuelajeihin he eivät voi osallistua. Sotaa kannattavat tai maiden turvallisuusviranomaisiin kytköksissä olevat urheilijat eivät saa osallistua kisoihin. Lisäksi yksittäisistä lajiliitoista esimerkiksi Kansainvälinen Yleisurheiluliitto on torpannut jo täysin venäläisten ja valkovenäläisten osallistumisen Pariisin kisoihin.

Suomen Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori avasi joulukuussa julkaisemassaan blogissa näkemyksiään, miksi Suomen ei tulisi boikotoida Pariisin olympiakisoja.

The BSSF has officially released a statement regarding the eligibility criteria provided by the International Olympic Committee (IOC) for the Paris 2024 Olympic Games.

We commend the IOC's commitment to fairness and inclusivity. Please find our full statement attached🔽 pic.twitter.com/fmoFYfQWXW

— Belarusian Sport Solidarity Foundation (@bssfbel) December 11, 2023