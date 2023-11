Pitääkö tekoälyn kielto sodassa? Asiantuntijalta havainto Ukrainasta

Yhdysvaltain ja Kiinan kerrotaan valmistelleen sopimusta, joka kieltäisi autonomisten tekoälyjärjestelmien käytön esimerkiksi lennokeissa ja ydinaseiden hallinnassa.

Asiasta keskustellaan Kaliforniassa järjestettävän talousfoorumin yhteydessä, South China Morning Post -lehti kertoo. Taustalla on molempien suurvaltojen huoli tekoälyn nopeasta ja mahdollisesti hallitsemattomasta kehityksestä.

Monien asiantuntijoiden mukaan on olennaista, että ihmiset tekevät jatkossakin ratkaisevia sotilaallisia päätöksiä voimankäytöstä.

Turvallisuusasiantuntija Dmitri Alperovitsh huomauttaa viestipalvelu X:ssä vastaavan teknologian olevan jo rintamakäytössä. Venäjän Lancet-räjähdelennokit voivat tiettävästi etsiä mahdollisia kohteita itsenäisesti.

Alperovitshin mukaan on epätodennäköistä, että aihetta koskeva Kiinan ja Yhdysvaltain sopimus kestäisi kovin pitkää aikaa.

