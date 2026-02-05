”Pitää ymmärtää, ettei Donald Trump ole sama kuin Yhdysvallat”

Eduskunnan ulkoasianvaliokunnan jäsen Pia Kauma (kok.) sanoo X-palvelussa, että yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa yhä jatkuu ja joiltain osin jopa syvenee.

Kauma on jakanut Helsingin Sanomien pääkirjoituksen, jossa hänen mukaansa ”ylitulkitaan” tasavallan presidentti Alexander Stubbin puhetta valtiopäivien avajaisissa. HS:n pääkirjoituksen mukaan Stubbin puhe kuvasti sitä, että ”Euroopassa transatlanttista suhdetta on alettu kuvailla aviollisin termein. Rakkaudesta on ajat sitten siirrytty järkiavioliittoon. Nyt tavoitteena on sopuisa ero.”

Kauma on tulkinnut Stubbin puhetta eri tavalla kuin HS pääkirjoituksessaan.

– Suomen tavoite ei ole sopuisa ero Yhdysvalloista. Tai ylipäänsä mikään ero, kansanedustaja sanoo.

– Nyt pitää ymmärtää, ettei Trump ole sama kuin Yhdysvallat, ja että sielläkin presidentistä äänestetään neljän vuoden välein. Kongressin välivaalitkin pidetään jo tänä vuonna, Kauma jatkaa X:n viestiketjussa.

Presidentti Stubb kuvaili puheessaan Yhdysvaltoja tärkeäksi liittolaiseksi, joka on kuitenkin muutoksessa.

– Yhdysvaltain nykyhallinnon ulkopolitiikan taustalla on ideologia, joka on ristiriidassa omien arvojemme kanssa esimerkiksi siinä, että se murentaa nykyistä kansainvälistä järjestelmää. Se toimii enemmän kansainvälisten instituutioiden ulkopuolella. Yhdysvaltain ulkopolitiikan prioriteettilistalla Eurooppa on läntisen pallonpuoliskon ja Aasian-Tyynenmeren alueen takana, Stubb sanoi.

Presidentti myös totesi, että Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälinen suhde on niin vahva, että asioista kyetään keskustelemaan suoraan.

– On asioita, joissa teemme yhteistyötä, kuten puolustus, Nato ja meriteollisuus. Samalla on asioita, joista olemme avoimesti eri mieltä, kuten ilmastonmuutos tai suhtautuminen kansainvälisiin instituutioihin ja sääntöihin.

Pia Kauma on asiasta samaa mieltä presidentin kanssa.

– Valtioiden välisiä suhteita rakennetaan pitkäjänteisesti. Niissä ei poukkoilla eikä loukkaannuta joka asiasta, kansanedustaja kirjoittaa.

”Venäjä ei pysty lopettamaan sotaa”

