Alexander Stubb: Venäjä ei pysty lopettamaan sotaa

Tasavallan presidentti Alexander Stubb arvioi, että Euroopan turvallisuuteen vaikuttavat tällä hetkellä eniten Venäjän hyökkäys Ukrainaan, Kiinan nousu suurvallaksi sekä Yhdysvaltain uusi ulko- ja turvallisuuspoliittinen oppi.

Presidentti sanoi eduskunnassa valtiopäivien avajaisissa, että murroksen keskellä Euroopasta tulee entistä itsenäisempi toimija.

– Se ottaa enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan. Se vahvistaa omaa puolustustaan. Se rakentaa maailman laajinta vapaakauppaverkostoa. Koska olemme EU:n täysivaltainen jäsen, voimme vaikuttaa, Stubb totesi.

Alexander Stubb kertoi myöhemmin tiedotustilaisuudessa, että ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta tehdään päivitetty versio. Selontekojen sykliä hän kuvaili liian hitaaksi, sillä edellinen asiakirja on kesältä 2024.

Stubbin mukaan Suomi on pitänyt kansainvälisissä keskusteluissa aktiivisesti esillä Ukrainan asiaa. Presidentti arvioi keskustelun sävyn muuttuneen merkittävästi vuodentakaisesta.

Nyt vallalla on näkemys, jonka mukaan Kremlin kortit ovat käymässä vähiin, sillä sodan lopettaminen tarkoittaisi merkittäviä riskejä Vladimir Putinin hallinnolle.

– Venäjä on ajautunut tilanteeseen, jossa sillä ei ole varaa lopettaa sotaa. Sota ei etene, Alexander Stubb sanoi eduskunnassa.

– Sotaa ei lopeteta, koska kustannus sotilaiden kotiin lähettämisestä poliittisesti ja sosiaalisesti olisi todellinen, Stubb jatkoi.

