Pikavipeillä velkaantuneista yli kolmannes on elinkautisesti veloissa

Pikavippivelkaantuneista rahapulasta kärsii neljä viidestä, 78 prosenttia. Suomalaisista noin 300 000 on ylivelkaantunut pikavippien takia.

Alueellisesti eteläsuomalaiset erottautuvat joulunäkymällään muista. Heistä 44 prosenttia kärsii rahapulasta. Muualla Suomessa osuus on noin puolet väestöstä. Rahapula painottuu naisiin. Naisista pulaa on 52 prosentilla, miehistä 42 prosentilla.

Ikäryhmistä varttuneimmissa – 55–75-vuotiaissa – rahapula on nyt harvinaisinta. 18–44-vuotiaista puolestaan yli puolet odottaa joulua suu säkkiä myöten.

– Tämän joulun näkymässä näkyy yleinen taloustilanne. Kovimmin tilanne iskee heihin, joilla on jo niukinta. Iso osa pikavippivelkaantuneista on ajautunut ulosottoon, mikä näkyy siinä, mistä joulubudjettikin tulee. Ei luottokortilla eikä säästöillä, vaan hyvin korostetusti palkalla. Siis kädestä suuhun -joulu, Lakitoimisto Takaisinperinnän toimitusjohtaja Olli-Matti Korhonen sanoo.

Hänen luomansa palvelu auttaa ylivelkaantuneita suomalaisia. Lakitoimisto Takaisinperinnän avulla velkaantuneella on mahdollisuus saada kohtuuttomina korkoina maksamiaan rahoja takaisin. Takaisinperintä on Suomen ainoa asiaan erikoistunut lakitoimisto.

Tutkimustiedot selviävät Lakitoimisto Takaisinperinnän tekemän Pikavippivelkaantunut Suomi -kyselytutkimuksen vastauksista. Kyselytutkimukseen vastasi 765 ylivelkaantunutta, jotka hyödyntävät Takaisinperinnän palvelua. Vastaajista 52 prosenttia on naisia, 47 prosenttia miehiä ja yksi prosentti ei halunnut kertoa.

Kyselytutkimuksen toinen osa edustaa koko Suomen täysi-ikäistä väestöä. Kyselytutkimuksen toiseen osaan vastasi tuhat suomalaista, joista puolet on naisia ja puolet miehiä. Koko täysi-ikäistä väestöä edustavan tutkimusosan toteutti tutkimusyhtiö Bilendi.

Yli kolmannes on ikuisesti veloissa

Pikavippien takia ylivelkaantuneista enemmän kuin joka kolmas arvioi velkaa olevan niin paljon, etteivät he koskaan kykene palaamaan velattomaksi. Liki puolella, 41 prosentilla, tulot eivät tällä hetkellä riitä arjen kuluihin.

– Maksuvaikeuksia pikavipin takaisin maksamisessa tulee käytännössä kaikille, 97 prosentille. Ulosottoon joutuu 85 prosenttia, Korhonen kertoo.

Kaikista suomalaisista noin joka kymmenes on ulosottovelallinen.

Velka kasvaa velan päälle

Velkaantuneista joka viidennellä suurin yksittäinen pikavippi on ollut yli 10 000 euroa. 10 000 euron pikavipin korko on voinut olla esimerkiksi 30 prosenttia. Joka neljännellä suurin yksittäinen summa on ollut 5000–10 000 euroa.

– 77 prosenttia pikavippivelkaantuneista on ottanut pikavipin aiempien velkojensa lyhentämiseen. Se on se kierre, jolla ylivelkaantuneisuus syntyy. Yli puolet on ottanut pikavipin viimeksi yli viisi vuotta sitten. Niin työlästä montusta on nousta, Korhonen kommentoi.

Pikavippivelan maksuvaikeuksien hoitamiseen yleisin keino on toinen pikavippi. 65 prosenttia ottaa pikavipin maksamiseksi toisen pikavipin ja 25 prosenttia lainaa rahaa tuttavalta. Kumpikin ratkaisu kasvattaa velkaa velan päälle.

Lakisääteisesti pikavipin summa ei voi olla alle 2 000 euroa. Kolmannekselle pikavippien takia ylivelkaantuneista 2 000–3 000 euroa on ollut heidän suurin yksittäinen pikavippinsä.

– Suurimmat puutteet liittyvät kohtuuttomiin korkoihin, epäselviin sopimusehtoihin, luottokelpoisuuden arviointiin ja luottosopimuksen toimittamiseen. Lainsäädäntö on kunnossa, mutta valvonta ei ole, Korhonen toteaa.