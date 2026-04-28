Pikaveneiden laivasto uhkaa USA:n saartoa

Iran on onnistunut horjuttamaan Hormuzinsalmen sulkeneen Yhdysvaltojen saarron tehokkuutta nopeiden pikaveneiden ja merimiinojen avulla.

Hormuzinsalmessa liikkuu Telegraphin mukaan jatkuvasti kymmeniä ja ajoittain satoja pieniä pikaveneitä, jotka sekoittuvat siviililiikenteeseen ja tekevät valvonnasta lähes mahdotonta. Liikenne ei ole pysähtynyt saarron seurauksena, vaan se on pikemminkin muuttanut muotoaan.

Kaoottinen veneliikenne paljastaa asiantuntijoiden mukaan Teheranin strategian, jossa pienet ja nopeat alukset vaikeuttavat tavallisen kauppaliikenteen erottamista miinoittavista veneistä.

Salmi on kapeimmillaan vain noin 34 kilometriä leveä, mutta näkyvyys on usein heikko ja olosuhteet haastavat. Monet öljytankkerit ovat odottaneet ankkuroituina viikkoja, kun taas Yhdysvaltain sota-alukset partioivat etelämpänä estääkseen liikenteen Iranin satamista.

Miinat ja pikaveneet ratkaisevat

Teheranin varoitetaan kääntäneen heikkoutensa vahvuudeksi. Sen perinteinen laivasto on kärsinyt raskaita tappioita, mutta vallankumouskaartin nopeat hyökkäysveneet, droonit ja erityisesti merimiinat ovat osoittautuneet tehokkaiksi.

Iran on hyökännyt yli 20 kauppa-alusta vastaan ja käyttänyt kymmeniä pieniä veneitä miinojen laskemiseen. Arvioiden mukaan jopa 150 miinaa saatettiin laskea mereen vain kahdessa vuorokaudessa huhtikuun alussa.

– Niitä on vaikea nähdä niitä ja vielä vaikeampi pysäyttää, länsimainen puolustushallinnon lähde sanoo brittimedialle.

Miinoista on tullut ratkaiseva ase, koska ne estävät käytännössä kaupallisen liikenteen. Varustamot ja vakuuttajat eivät halua ottaa nykyisen kaltaista riskiä.

Siviililiikenne tarjoaa suojan

Merkittävä osa salmen pienveneliikenteestä on laillista tai puolilaillista kauppaa. Polttoaineen salakuljetus on kannattavaa, ja veneet kuljettavat päivittäin tavaraa Iranin ja Persianlahden maiden välillä.

Vallankumouskaartin veneet sulautuvat niiden joukkoon, ja miinojen laskeminen onnistuu ilman erikoiskalustoa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi asevoimat tuhoamaan miinoja laskevat veneet välittömästi, mutta käytännössä kohteiden tunnistaminen on haastavaa.

Asiantuntijat ovat verranneet tilannetta Mustanmeren taisteluihin, joiden myötä Ukraina onnistui ajamaan Venäjän laivaston satamiin meridroonien avulla. Sama “hyttyslaivaston” taktiikka näyttää toimivan Hormuzinsalmessa, sillä ketterät ja hajautetut joukot voivat haastaa perinteiset merivoimat.

Hormuzinsalmen kautta kulkee merkittävä osa globaalista öljykaupasta, ja sen hallinta on ollut suurvaltapolitiikan ytimessä vuosikymmeniä. Täysi sulku toteutui käytännössä vasta, kun Yhdysvallat ja Israel iskivät Iraniin helmikuun lopulla.

Ennen sitä monet analyytikot eivät uskoneet Iranin kykyyn tai halukkuuteen sulkea salmi. Tämä arvio osoittautui vääräksi.

Persianlahden maat voivat rakentaa kiertäviä putkilinjoja, ja lännen vastatoimet voivat kehittyä ajan myötä. Siksi Iranilla on kannustin käyttää vipuvoimaansa nyt.

– Teheranissa tiedetään, että maan vaikutusvalta on suurimmillaan juuri lähiviikkoina ja -kuukausina, tutkija Farzan Sabet sanoo.