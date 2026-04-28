Teheranilla on uusi ongelma: Varastot täynnä, öljyä ei voi myydä

Iran yrittää kuumeisesti löytää uusia tapoja varastoida öljyä välttääkseen tuotannon pysäyttämisen. Wall Street Journal uutisoi, että öljyn jäädessä kotimaahan Iran on ottanut uudelleen käyttöön hylättyjä niin sanottuja “romuvarastoja” hyödyntääkseen tilapäisiä säiliöitä.

Iranin maalla sijaitsevat öljyvarastot ovat kasvaneet Hormuzinsalmen saarron aikana 4,6 miljoonalla tynnyrillä noin 49 miljoonaan tynnyriin, raaka-ainemarkkinoiden analyysiyhtiö Kpler arvioi.

Jokainen tynnyri, joka ei pääse maasta normaaleja vientikanavia pitkin, on sijoitettava jonnekin: säiliöön, laivaan, tilapäiseen varastoon tai jätettävä maan alle.

Iran on käyttänyt Persianlahdella olevia tyhjiä tankkereita ylimääräisen öljyn varastointiin merellä.

Koska nämä alukset eivät pääse globaaleille markkinoille, Teheran on alkanut käyttää kontteja ja käytöstä poistettuja säiliöitä eteläisissä öljykeskuksissa. Osa säiliöistä on ollut pitkään käyttämättä niiden huonon kunnon vuoksi, iranilainen öljyviranomainen kertoi WSJ:lle.

Asiantuntijoiden mukaan Iran pyrkii välttämään tilanteen, jossa sen olisi pakko sulkea hanat ja lisätä tulonmenetyksiään.

Helmikuussa ennen sotaa Iran vei keskimäärin 2 miljoonaa tynnyriä öljyä päivässä. Saarron jälkeen on havaittu vain viisi lastia, mikä on pudottanut keskiarvon 567 000 tynnyriin päivässä aikavälillä 14.–23. huhtikuuta.

Iranin valtion öljy-yhtiö on jo alkanut vähentää tuotantoa, analyysiyhtiö Kpler arvioi. Kpler lisää, että Iranin raakaöljyn tuotanto voi pudota nykyisestä yli puoleen, toukokuun puoliväliin mennessä, jos saarto jatkuu.

Iran on aloittanut myös raakaöljyn kuljetukset rautateitse Kiinaan. Matka kestää kuitenkin viikkoja, eikä rautatie ole yhtä kustannustehokas kuin merikuljetus.