”Pidetään kiinni kynsin ja hampain” – Nakertaako etätyö yhteisöllisyyttä?

Etätyö yleistyi koronakriisin myötä, mutta suomalaisyritykset ovat esittäneet asiasta viime aikoina kasvavia huolia. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tuoreen kyselyn mukaan yli puolet yrityksistä pelkää etätyön hidastavan talouskasvua.

Kirurgina ja osastonylilääkärinä toiminut nykyinen kansanedustaja Ville Väyrynen (kok.) kertoo osallistuneensa valtion organisaation toimintaa esitelleeseen tilaisuuteen. Hän ihmettelee esitystä, jossa etätyön sanottiin tulleen pysyvästi suomalaiseen yhteiskuntaan. Yhteisiä työympäristöjä eli käytännössä etätyötiloja mainostettiin paikkana ”virkistyä yhteisöllisyydestä”.

– Tätä viimeistä ajatusta kummeksun suuresti. Nuorisomme huonovointisuus on lisääntynyt. Kyky solmia sosiaalisia suhteita ei ole parantunut koronasulkujen jälkeen. Jopa kolmannes opiskelijoista kokee toimintakykyä rajoittavaa sosiaalisten tilanteiden pelkoa, Ville Väyrynen kirjoittaa Facebook-julkaisussaan.

Kansanedustajan mukaan etätyöstä vaikuttaa muodostuneen subjektiivinen oikeus, josta pidetään kiinni kynsin ja hampain, vaikka etätyön vaikutuksesta työn tuottavuuteen on esitetty perusteltuja huolia.

– Olemme tilanteessa, jossa työntekijäjärjestöjen kanssa joudutaan neuvottelemaan siitä, josko on soveliasta velvoittaa työntekijät kerran viikossa työpaikalle, Väyrynen hämmästelee.

Hän kysyy, onko vallitsevassa tilanteessa soveliasta valtion organisaation toimesta mainostaa etätyötä mahdollisuutena ”virkistyä yhteisöllisyydestä”?

– Onko todella niin, että yhteiskunnassamme liikaa yhteisöllisyyttä, josta meidän tulisi olla huolissaan?

Kansanedustaja nostaa esiin vierailunsa Ukrainaan, jossa yhteisöllisyys huokui joka tilanteessa kansakunnan asenteissa.

– Se kuvautui lähinnä kantavana voimana. Työtunteja ei laskettu tai epämukavista toimistotiloista valitettu. Työt tehtiin aina kun tarvetta oli ja kotiin mentiin, kun päästiin. Toki maa elää sotatilassa ja olosuhteet ovat poikkeukselliset. Niihin tulee kuitenkin varautua myös meillä, Ville Väyrynen sanoo.

Etätöissä on teknologian kehittyessä omat puolensa oikein käytettynä, kansanedustaja myöntää. Jos kuitenkin sudenkuoppia etsii, niin yhteisöllisyyden heikkeneminen on juuri sellainen.

Hallitsematon etätyökierre voi muuttua myös varautumiskysymykseksi.

– Jos vierotamme itsemme täysin ryhmässä toimimisesta ja sosiaalisista tilanteista, edessämme on todellinen ongelma viimeistään tilanteessa, jossa yhteiskuntarauhamme järkkyy vaikkapa itänaapurimme toimien seurauksena. Silloin on kiire ryhmäytyä, mukautua epämiellyttäviin työaikoihin ja -paikkoihin vailla keskustelua etätyöstä tai hybridimahdollisuuksista, Ville Väyrynen toteaa.

Kansanedustaja sanoo toivovansa, että nykyisessä etätyöhuumassa edes ajatuksen tasolla kunnioitettaisiin yhteisöllisyyttä ja siihen kannustettaisiin.

– Vähimmäisvaatimus on, ettei siitä etsitä pakotietä valtion organisaation toimesta. Yhteisöllisyydestä ei ole tarvetta ”virkistyä”. Se on voimavara, Väyrynen toteaa.