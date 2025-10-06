Pia Kauma varoittaa: Liika etätyö hyydyttää Suomen talouden

Koronavuosina 2020-luvun alussa nopeasti yleistynyt etätyö on tullut jäädäkseen. Vaikka pandemia ja sen takia asetetut koronarajoitukset ovat ohi, työntekijöiden houkuttelu takaisin toimistolle on osoittautunut odotettua vaikeammaksi urakaksi.

Nyt yritykset ovat tilanteesta huolissaan. Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) tuoreen kyselyn mukaan yli puolet yrityksistä pelkää etätyön hidastavan talouskasvua.

Yritysten kanssa samoilla linjoilla on kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma. Hän kannustaa suomalaisia palaamaan ”kipin kapin kotoa toimistolle”.

– Liika etätyö on merkittävä syy Suomen talouden hyytymiseen. Kun ollaan vain kotona verkkareissa, ei käydä ravintoloissa eikä käytetä rahaa, niin raha ei mene kiertoon. Myös innovaatiot hiipuvat, kun ihmiset eivät kohtaa, Kauma kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Etätyön vaikutuksista tuottavuuteen on ristiriitaisia tuloksia, ja etätöiden on tutkimuksissa havaittu myös lisäävän työn tuottavuutta. Etätyön vaikutukset riippuvat pitkälti myös työn luonteesta ja työntekijän työskentelytavoista. Monet työntekijät ovat kokeneet etätyön eduiksi muun muassa mahdollisuuden parempaan keskittymiseen, joustavuuden ja työmatkoihin menneestä ajasta säästämisen.

Tilanne on aiheuttanut työelämässä myös ristiriitoja, kun yritykset ovat yrittäneet tiukentaa lähityövaatimuksia. Osalle työntekijöistä etätyömahdollisuus on muodostunut niin tärkeäksi, että he ovat valmiita vaihtamaan jopa työpaikkaa niiden kieltämisen seurauksena. Kompromissiksi monessa työpaikassa on otettu lähi- ja etätyötä yhdistelevä hybridityö, jossa osa työpäivistä tehdään toimistolla ja osa etänä.

– Suomalainen ei ole tyypillisesti kovin sosiaalinen, joten Covidin jälkeinen etätyömoodi on ollut varsinainen luojan lykky monelle, joka mieluummin jää kotiin. Nyt kannattaisi löytää uudelleen tapa toimia kasvokkain muiden kanssa, toki sopivassa määrin myös etätyön salliminen, Kauma pohtii.

