Pia Kauma: Päivitystä tarvitaan, sillä nykymeno vie Suomen konkurssiin

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauman mielestä Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ”veisaa samaa virttä kuin aina ennenkin”.

Kauma viittaa sosiaalisen median X-palvelussa SAK:n kannanottoon, jossa arvosteltiin pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen ajamia uudistuksia muun muassa sosiaaliturvaan ja työntekijöiden lakko-oikeuteen.

– Ettekö voisi ajatella, että me olemme samassa veneessä kaikki, Kauma kirjoittaa ja kohdistaa viestinsä SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elorannalle.

– Päivitystä tarvitaan, sillä nykymeno vie Suomi-laivan konkurssiin. Nämä muutokset on muissa Pohjoismaissa tehty jo ajat sitten!, Kauma jatkaa.

Kokoomusedustajan mielestä hallituksen uudistukset ovat perusteltuja.

– Kun sosiaaliturva on liian korkea, työttömän ihmisen ei kannata ottaa työpaikkaa vastaan. Vika ei ole työttömässä vaan järjestelmässä. Ja vaikka lakko on perusoikeus, joku raja pitää olla siinäkin, miten laaja työtaisteluoikeus on missäkin tilanteessa oikeasuhtaista.