Petteri Orpo Ylellä: Suomi arvioi sotilaallista rooliaan Ukrainan turvatakuissa

Suomi on ollut helmikuusta lähtien rakentamassa niin sanottua halukkaiden koalitiota, joka valmistelee Ukrainan turvatakuita. Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Suomen rooli on ollut merkittävä, mutta konkreettiset päätökset osallistumisesta tehdään vasta myöhemmin.

– Suomi on pienen aktiivisimman maaryhmän joukossa rakentamassa halukkaiden maiden koalitiota. Meidän roolimme on ollut hyvinkin merkittävä, erityisesti presidentti [Alexander] Stubbin hienon työn ansiosta – siinä, että Yhdysvallat on saatu kunnolla sitoutumaan, se on tapahtunut nyt viimeisien kuukausien, viikkojen aikana. Se on aivan oleellinen asia, Orpo sanoi Ylen pääministerin haastattelutunnilla.

Orpon mukaan Suomi on mukana sekä sotilaallisessa suunnittelussa että poliittisissa neuvotteluissa. Hän kuitenkin painottaa, että päätökset seuraavista askelista tehdään vaiheittain.

– Me olemme mukana, me tulemme olemaan mukana myöskin sotilaallisesti. Mutta se, että mikä meidän roolimme konkreettisesti tulee olemaan, sen me päätämme sitten kun näemme, millaisia rooleja on tarjolla. Me käymme siitä asiasta vielä kotimaassa myös eduskunnan kanssa keskustelun. Ei ole pieni asia päättää esimerkiksi suomalaisten sotilaiden lähettämisestä tehtäviin, jotka voivat päätyä taistelutehtäviksi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra on esittänyt, että Suomi voisi Ruotsin tapaan harkita meri- ja ilmavoimien osallistumista. Orpon mukaan tämäkin on mahdollista, mutta edellyttää perusteellista suunnittelua.

– Kuten sanoin, me tulemme olemaan mukana sotilaallisesti. Sotilaallinen suunnittelu tulee tehdä perusteellisesti ja koalition puitteissa katsoa, millaisia rooleja siellä eri maat pystyvät ja voivat ottaa. Sen jälkeen me arvioimme. Meillä on kyvykkyyksiä maalla, merellä ja ilmassa.

Orpo muistutti, että Suomi osallistuu jo nyt Ukrainan tukemiseen ja on mukana Ukrainan sotilaallisissa koulutusoperaatioissa ase- ja tukipakettien ohella.

– Kyllä me olemme jo nyt osa järjestelyjä. Suomessa ei tarvitse olla pää kumarassa tämän suhteen. Me jatkamme tätä työtä, joka tapauksessa. Rooli tarkentuu.