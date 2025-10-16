Petteri Orpo Ylellä: Minulla ei ole aavistustakaan, mikä on SDP:n vaihtoehto

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja suurimman oppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ottivat Ylen A-studiossa keskiviikkoiltana yhteen työllisyydestä ja julkisen talouden tilasta.

Väittely lähti liikkeelle Orpon lueteltua hallituksen tekemiä uudistuksia työmarkkinoille, verotukseen, luvitukseen ja byrokratian purkuun. Osa näistä vaikuttaa keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä.

– Sen sijaan minulla ei ole aavistustakaan, mikä on SDP:n vaihtoehto.

– Jos vain moititaan hallituksen politiikkaa kertomatta, mikä on oma vaihtoehto tai jos se julkaistaan 2026, niin mistä me keskustellaan? Pitäisi olla vaihtoehto, jatkoi Orpo.

Tässä vaiheessa Lindtman kaivoi studiossa povitaskustaan lapun, johon hän kertoi koonneensa SDP:n vaihtoehdot.

– 17 eri pakettia, yhteensä 230 eri esitystä kasvuun, työllisyyteen, tuottavuuteen ja Suomen julkisen talouden vahvistamiseen, Lindtman luetteli ja jatkoi:

– Jos edes osaan näistä olisitte tarttuneet, me emme olisi tilanteessa, jossa Suomi on teidän hallituksen aikana ollut työllisyydessä kaikista heikoista heikoin. Työttömyyden kasvussa me olemme Euroopan kärkipäätä.

Tässä vaiheessa A-Studion juontaja kehotti Lindmania kertomaan yhden konkreettisen esimerkin, koska ”katsojat eivät tätä pientä printtiä pöydällä näe.”

Ennen kuin Lindtman pääsi ääneen, Orpo epäili taustalla, että ”siellä on varmaan se kolmen ja puolen miljardin veromoukari, joka siellä väijyy.”

SDP:n puheenjohtaja nosti esimerkkinä asuntomarkkinoiden ongelmallisen tilanteen:

– Kysyntä ei riitä asuntomarkinoille.Pitäisi saada määräaikaisilla toimilla ensiasunnon ostajat liikkelle jotta saataisiin kauppa käyntiin ja rakentaminen liikkelle,koska sieltä tämä työttömyyden kasvu alkoi.

Tässä vaiheessa Rkp:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz puuttui keskusteluun:

– En millään usko, että asia ratkeaa sillä, että me yritetään kasvattaa kysyntää asuntomarkkinoille. Ihmisille pitää saada työtä, talouden iso kuva pitää saada käännettyä, sen jälkeen he saavat palkkaa, pystyvät ottamaan lainaa, pystyvät rahoittamaan asuntoja.

Adlercreutzin mukaan asuntomarkkinoiden ongelmassa on kyse siitä, että markkinoilla on ollut ”vääränlaista tarjontaa”.

– Se oli se rakenteellinen ongelma, joka ei olisi millään korjaantunut sillä, että olisi työnnetty lisää julkista rahaa.

Paperi pysyi A-Studion pöydällä, mutta Orpo vakuutti lukeeneensa ”kaikki ne teidän paperit tähän mennessä”.

– Todelliset työllisyystoimet ovat sieltä puuttuneet. Te ette ole näyttäneet niitä laskelmia, ne ovat luultavasti miinusmerkkisiä. Sen lisäksi teidän esityksissä on ollut yli kolmen miljardin veromoukari yrittämiseen, omistamiseen, työntekoon, ylipäänsä juuri siihen, mistä se kasvu Suomeen syntyy.