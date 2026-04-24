Tytti Tuppurainen IL:lle: En halua alentua keskusteluun valehtelusta

SDP:n ryhmäjohtajan mukaan puolue olisi ohjannut hallitusta enemmän rahoitusta kansalaisjärjestötyölle.
Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kattojärjestö Soste järjesti mielenosoituksen kehysriihen yhteydessä 21. huhtikuuta 2026. / LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
SDP:stä kuultu retoriikka sote-järjestöjen leikkauksista on herättänyt ihmetystä, sillä puolueen vaihtoehtobudjeteissa on ollut samansuuntaisia säästöjä.

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Joakim Vigelius huomautti SDP:n käytännössä hyväksyneen 90 prosenttia sote-järjestöjen leikkauksista.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen vakuuttaa Iltalehdelle puolueen esittäneen enemmän rahoitusta kuin hallitus. Hänen mukaansa ei voi sanoa, että SDP olisi hyväksynyt hallituksen leikkauksia.

– Kokoomuksen kannatusahdinko näkyy ja kuuluu nyt todella kovana parkuna ja tällaisena aivan mauttomana spinnauksena, Tuppurainen sanoo.

Ryhmäjohtaja kiistää väitteet valehtelusta ja sanoo puhuneensa vain siitä, että SDP:n vaihtoehtobudjetteihin sisältyy enemmän rahoitusta kansalaisjärjestöille.

– Minä en tähän valehtelu-keskusteluun edes haluaisi alentua. On niin mautonta lähteä tällaisia väitteitä esittämään, Tytti Tuppurainen toteaa.

LUE MYÖS:
Kansanedustaja SDP:n ”sumutuksesta”: Ei vain yksittäinen moka (VU 24.4.2026)

Kansanedustaja SDP:n ”sumutuksesta”: Ei vain yksittäinen moka
Väittely järjestötyöstä on ajautunut tarpeettoman mustavalkoiseksi, Joakim Vigelius sanoo.
Antti Häkkänen kehysriihestä: Vahvistamme Suomen puolustusta
Lisärahoitusta ohjataan muun muassa räjähdetuotannon kasvattamiseen, jalkaväkimiinojen hankintaan ja droonintorjuntaan.
Keskustan kansanedustaja: PS petti lupauksensa maaseudulle
Hallitus ei ymmärrä maaseudun hätää, väittää Mikko Savola.
