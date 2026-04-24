Tytti Tuppurainen IL:lle: En halua alentua keskusteluun valehtelusta

SDP:stä kuultu retoriikka sote-järjestöjen leikkauksista on herättänyt ihmetystä, sillä puolueen vaihtoehtobudjeteissa on ollut samansuuntaisia säästöjä.

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Joakim Vigelius huomautti SDP:n käytännössä hyväksyneen 90 prosenttia sote-järjestöjen leikkauksista.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen vakuuttaa Iltalehdelle puolueen esittäneen enemmän rahoitusta kuin hallitus. Hänen mukaansa ei voi sanoa, että SDP olisi hyväksynyt hallituksen leikkauksia.

– Kokoomuksen kannatusahdinko näkyy ja kuuluu nyt todella kovana parkuna ja tällaisena aivan mauttomana spinnauksena, Tuppurainen sanoo.

Ryhmäjohtaja kiistää väitteet valehtelusta ja sanoo puhuneensa vain siitä, että SDP:n vaihtoehtobudjetteihin sisältyy enemmän rahoitusta kansalaisjärjestöille.

– Minä en tähän valehtelu-keskusteluun edes haluaisi alentua. On niin mautonta lähteä tällaisia väitteitä esittämään, Tytti Tuppurainen toteaa.

LUE MYÖS:

