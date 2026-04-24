Kansanedustaja SDP:n ”sumutuksesta”: Ei vain yksittäinen moka

SDP on viime aikoina arvostellut hallitusta sote-järjestöihin kohdistuneista leikkauksista, vaikka puolueen omassa vaihtoehtobudjetissa aiemmat säästöt hyväksyttiin lähes kokonaan.

Sosiaali- ja terveysjärjestöille myönnettävät STEA-avustukset ovat tänä vuonna 100 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuonna 2023. SDP:n vastaus tähän on omassa vaihtoehtobudjetissa vain kymmenen miljoonan euron lisäys. Puolue on siis käytännössä kuitannut 90 miljoonan euron leikkaukset sotejärjestöiltä.

– SDP ei ole missään vaiheessa hyväksynyt leikkauksia näiden sote-järjestöjen työhön. Me vastustamme niitä ja kaikissa vaihtoehtobudjeteissamme on osoitettu, miten sopeutus voidaan tehdä oikeudenmukaisemmin, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen väitti vielä tiistaina Iltalehdelle.

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja, kansanedustaja Joakim Vigelius kutsuu retoriikkaa ”epärehelliseksi sumutukseksi”.

– Kuinka Tuppurainen kehtaa väittää, ettei SDP olisi missään vaiheessa hyväksynyt leikkauksia sote-järjestöjen työhön, kun SDP on virallisen linjansa mukaan hyväksynyt jopa 90 prosenttia näistä leikkauksista, Vigelius kysyy tiedotteessa.

– Tämä ei ole Tuppuraiselta ja demareilta yksittäinen moka, vaan toistuva toimintatapa. Kun hallitus vähensi järjestötukia 80 miljoonalla jo vuonna 2024, hyväksyi SDP vaihtoehdossaan säästöjä 48 miljoonan edestä. Nyt kun säästö nousee tänä vuonna 110 miljoonaan, hyväksyy SDP säästöjä jo 100 miljoonan edestä. Samaan aikaan Tuppurainen on poseerannut ‘’hallituksen jättileikkurin’’ vastustajana ja järjestöjen puolustajana. Tämä on epärehellistä sumutusta, Vigelius jatkaa.

Hänen mukaansa keskustelu järjestötyöstä on äitynyt tarpeettoman mustavalkoiseksi.

– Järjestöissä tehdään paljon arvokasta työtä etenkin vapaaehtoisten voimin. Se on tärkeää sekä autettaville että myös auttajille itselleen. Samaan aikaan on niin, että osa tärkeään työhön osoitetuista tukieuroista valuu muuhun kuin tärkeään työhön, Joakim Vigelius sanoo.

Kansanedustajan mukaan rahat kohdentuvat paremmin auttavaan työhön, jos epäkohtia pystytään korjaamaan.

– Osalla johtajista palkat ovat poskettomia, järjestöille kerrytetään suuria sijoitusomaisuuksia ja niihin palkataan valtavat määrät henkilöstöä ja lobbaajia. Lopulta varsinainen auttamistyö teetätetään vapaaehtoisilla, Vigelius toteaa.

Kansanedustaja Tere Sammallahden (kok.) mukaan SDP on tähän mennessä vaatinut järjestötukien lisäämistä, luvannut, ettei järjestötukia leikata sekä haukkunut hallituksen järjestötukien leikkaamisesta. Samalla puolue itse esittää järjestötukien leikkaamista.

– Saa nähdä, onnistuuko SDP huijaamaan kansalaisia? Yritys on kova, Sammallahti kirjoittaa X:ssä.