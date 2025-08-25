Petteri Orpo: Venäjä ei halua rauhaa

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan meidän on lisättävä painetta niin paljon, että Venäjän johtajalla Vladimir Putinilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin lopettaa sota. Hän puhui asiasta suurlähettiläskokouksessa Helsingissä maanantaina.

– Suomi tekee töitä tämän eteen. Myös EU:n on toimittava, kannettava vastuuta.

Pääministerin mukaan se tarkoittaa seuraavia asioita:

– EU:n on oltava valmis asettamaan uusia pakotteita Venäjälle sen painostamiseksi tulitaukoon, Orpo mainitsi ensimmäisenä.

Toiseksi Ukrainan armeijaa on vahvistettava.

– Yksi askel tähän suuntaan on Euroopan rauhanrahaston varojen vapauttaminen viipymättä. Tämä edellyttää, että kaikki jäsenmaat kantavat vastuunsa, ja että rahaston tarpeeton blokkaaminen lopetetaan.

Kolmanneksi pääministeri mainitsi sen, että Venäjältä jäädytettyjen varojen on pysyttävä jäädytettynä.

– Vielä tärkeämpää olisi mahdollistaa tämän 300 miljardin euron pääoman käyttäminen Ukrainan jälleenrakennukseen sekä armeijan vahvistamiseen. Tätä tavoitetta olen nostanut ja nostan edelleen Eurooppa-neuvoston kokouksissa ja muissa pöydissä, Orpo painotti.

Neljänneksi hän mainitsi, että Ukrainan EU-jäsenyys on geostrateginen välttämättömyys, ja Suomi tukee meriittipohjaista etenemistä.

– Tämän hetken etenemisen este on Unkarin toiminta. Siksi kannatan määräenemmistöpäätösten lisäämistä keskeisissä ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä sekä laajentumisneuvotteluiden avaamisessa – EU:n kansainvälisen roolin vahvistaminen edellyttää sujuvampaa sisäistä päätöksentekoa.

Orpo mainitsi myös erikseen, että EU:n nykyinen Ukraina-tukivälineen rahoitus loppuu vuonna 2027, mutta tukitarve jatkuu.

– Siksi ehdotan: meidän on rakennettava Ukrainalle uusi pitkäkestoinen ja kaliiberiltaan riittävän järeä tukiväline EU:n kautta. Sen mittaluokan tulisi olla sama kuin nykyisen, 50 miljardin euron tukivälineen, Orpo sanoi.

Puheessaan Orpo käsitteli turvallisuuspoliittista laajemminkin. Hän mainitsi muun muassa Itämeren muuttuneen tilanteen ja Gazan tilanteen.

Puheenvuoronsa lopuksi pääministeri painottikin, että tässä maailman myllerryksessä on äärimmäisen tärkeää ”pitää pää kylmänä”.

– Se vaatii joskus sitä suomalaista sisua, samoin meidän suomalaisten supervoimaa, tolkkua. Mutta samalla on hyvä muistaa, että te, arvon suurlähettiläät, edustatte maailman parasta maata monella mittarilla mitattuna, Orpo sanoi suurlähettiläille.

Lopuksi hän totesi, että Suomi on maailman onnellisin maa, kahdeksatta kertaa peräkkäin.

– Tänä kesänä minulla oli myös ilo esitellä Suomen Agenda 2030-maaraportti YK:n kestävän kehityksen arviointi- ja seurantakokouksessa New Yorkissa. Ja kyllä, Suomi on myös kestävän kehityksen kärkimaa jo viidennen kerran peräkkäin. Meillä on siis monta hyvää syytä pitää ylpeinä Suomen lippua korkealla.