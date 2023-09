Petteri Orpo velasta ja leikkauksista: Tämä on edellisen hallituksen perintö

Eduskunnan kyselytunnilla opposition SDP:n ryhmäjohtaja Tytti Tuppurainen pahoitteli, että ”hallitus leikkaa tavallisten suomalaisten perheiden käteen jääviä tuloja jopa satoja euroja kuukaudessa”.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi monen suomalaisen varmasti olevan yllättynyt, että hallituksen esittämä alijäämä ja velkaantuminen kiipeää lähes 50 miljardiin euroon. Hänen mukaansa Suomi on vakavassa paikassa.

Lindtman katsoi suurituloisten kuitenkin saavan budjetissa jättipotin. Hänen mukaansa myös ”pääministeri myönsi, että kokoomus petti koulutuslupauksen”.

Pääministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vastasi.

– Velkaantuminen on liian nopeaa. Se on liian nopeaa ja liian suurta, mutta kyllä se on tosiasia, että se minkä edessä meidän hallituksemme on, on se perintö mikä meillä on. Se perintö mikä meillä on, edellisen hallituksen pohjalta, Petteri Orpo sanoi.

– Pysyviä menoja lisättiin. Kaik-ki tarpeelliset uudistukset jäi tekemättä. Sote-uudistus tehtiin niin että se on hyvin kallis. Me lähdemme korjaamaan tätä. Se ottaa aikansa.

Orpon mukaan ”se työ on aloitettu nyt” hallituksen ensimmäisessä budjetissa.

– Ja mitä tulee koulutukseen ja koulutuslupaukseen. Hallitus tekee historialliset panostukset koulutukseen. Miljardi tutkimukseen ja tuotekehitykseen vaalikauden aikana, 200 miljoonaa euroa perusopetukseen, pääministeri jatkoi.

– Se oli keskeistä vaaleissa – minkä mekin sanoimme – ja mihin hallitus on sitoutunut. Koulutukseen panostetaan kaiken sen keskellä, että me joudumme laittamaan paljon rahaa sosiaali- ja terveyspalveluihin ja puolustukseen, niin huolehdimme samaan aikaan tulevaisuudesta.

Petteri Orpo sanoi oppositiolle, että ”jos me olisimme jatkaneet sitä politiikkaa mitä teidän hallituksenne teki me olisimme nopeassa tahdissa niin syvässä velkaantumisessa, että voisimme heittää hyvästit tälle hyvinvointiyhteiskunnalle”.

– Meidän on pakko saada tämä suunta muuttumaan. Mutta se vasemmistohallituksen jälkeensä jättämä velkataakka, se on niin syvä, ja se korjausvelka joka meillä on siinä että me emme ole tehneet tarpeellisia uudistuksia Suomen talouteen, työmarkkinoille, sosiaaliturvaan, se on niin syvä, että tämä kestää että tämä kääntyy.

– Se on se tie, jolla me pystymme pitämään heikommista huolta.