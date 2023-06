Petteri Orpo: Nyt on uskallettava tehdä päätöksiä

Hallituksen muodostajan Petteri Orpon (kok.) mukaan tulevalla hallituksella on valtava määrä isoja asioita ratkottavana. Hän puhui aiheesta Keskuskauppakamarin tilaisuudessa perjantaina.

– Miten me saamme Suomen talouden kestävään kasvuun? Miten me saamme Suomeen investointeja? Miten me saamme yrityksille osaavaa työvoimaa?, Orpo luetteli haasteita.

Hänen mukaansa on pohdittava myös, miten Suomen osaamistasoa saadaan nostettua, millaista Eurooppa-politiikkaa tehdään ja millaista Nato-Suomea ryhdytään rakentamaan.

– Ja miten pelastamme pahassa kriisissä olevat sote-palvelumme.

Näihin asioihin pyritään löytämään ratkaisu hallitusohjelmassa, jota parhaillaan työstetään Säätytalolla.

– Siksi tarvitaan hyvä (hallitus)ohjelma, Orpo sanoi.

Orpon mukaan sitä ei voi väheksyä, kuinka tärkeä asia on, että kaikilla hallituspuolueilla on asioista yhteinen näkemys siitä, mitä neuvotteluissa on sovittu.

– Uudistukset ja niiden läpivieminen vaativat sitä, että kaikilla on yhteinen näkemys ja tahto. Silloin saamme aikaan parempia uudistuksia, Orpo totesi.

Hänen mukaansa olisi myös tärkeää, että Suomi kykenisi reagoimaan haasteisiin etupainotteisesti ja nopeasti, jotta maan talous saataisiin nopeasti kasvuun ja velkaantuminen taittumaan.

– Sen takia (hallitus)ohjelma kannattaa tehdä kunnolla ja käyttää siihen se aika, minkä se ottaa.

Orpo sanoi perjantaina Säätytalolla pitämässään lehdistötilaisuudessa, että neuvottelut voisivat valmistua ensi viikon loppupuolella.

– Se on täysin mahdollista ja silloin pitäisi olla valmista. Mutta se vaatii sen, että nyt vaan uskalletaan tehdä päätöksiä.

Hänen mukaansa pöydällä on vielä vaikeita asioita, jotka vaativat päätösten tekemistä.

– Kun vieressä on 90 prosenttia papereista ja ohjelmista valmiina, silloin ne ovat enää yksittäisiä poliittisia päätöksiä.

Orpo kuitenkin muistutti, että politiikassa kaikki on mahdollista ja yllätykset ovat osa politiikkaa.

– En julista mitään, mutta ensi viikon loppupuolella olisi mahdollista päästä maaliin. Sitten pääsemme varsinaiseen työhömme hallituksessa.