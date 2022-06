Petteri Orpo: Kokoomuksessa ei hyväksytä minkäänlaista häirintää

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi Twitterissä Helsingin Sanomien juttua, jossa useat naiset kertovat kansanedustaja Wille Rydmanin (kok.) käyttäytyneen ahdistavasti heitä kohtaan.

– HS:n juttu edustaja Rydmanista on järkyttävää luettavaa. Kokoomus ottaa tilanteen erittäin vakavasti. Tulemme käymään asian läpi kaikilla niillä välineillä, jotka meillä on käytettävissämme. Kokoomuksessa ei hyväksytä minkäänlaista häirintää, epäasiallista käytöstä tai valta-aseman väärinkäyttöä. Aikuisilla on vastuu myös alaikäisten hyvinvoinnista, Orpo tviittaa.

Hän sanoo, että häirinnästä on aina syytä olla yhteydessä myös poliisiin.

– Olemme valmiita auttamaan viranomaisia kaikin käytettävissämme olevin keinoin, Orpo sanoo tviitissään.

– Olemme viime vuosien aikana tehneet lukuisia toimenpiteitä häirinnän kitkemiseksi. Olemme luoneet esimerkiksi Code of Conduct -ohjeistuksen sekä toimintaohjeet somehäirintään. Häirinnän kohteeksi joutuneilla on tukemme, ja meihin voi olla aina yhteydessä matalalla kynnyksellä, hän jatkaa.

Rydman on HS:n haastattelemien naisten mukaan hyödyntänyt poliittista asemaansa, kun hän on hakeutunut tekemisiin nuorten naisten ja tyttöjen kanssa. Naiset kertovat Rydmanin olleen asiaton puheissaan ja käyttäytyneen ahdistavasti.

Rydman on kiistänyt väitteet jyrkästi ja kertonut tekevänsä hyvin todennäköisesti rikosilmoituksen HS:n jutusta.

HS:n juttu edustaja Rydmanista on järkyttävää luettavaa. Kokoomus ottaa tilanteen erittäin vakavasti. Tulemme käymään asian läpi kaikilla niillä välineillä, jotka meillä on käytettävissämme. — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) June 19, 2022

Yhdyn täysin @PetteriOrpo viestiin. Häiritä on aina vakava asia, jota emme voi hyväksyä. Olemme valmiita auttamaan kaikin tavoin viranomaisia kansanedustaja Rydmania koskevien häirintäepäilyjen selvittämisessä. https://t.co/tcqxJzWCbH — Kai Mykkänen (@KaiMykkanen) June 19, 2022