”Nukkuva naapuri” varasti show’n eduskunnassa – ”te tahallanne ymmärrätte väärin”

Hallitus ja oppositio ottivat yhteen eduskunnan välikysymyskeskustelussa köyhyydestä ja elinkustannusten kasvusta. Keskustelussa vasemmisto pyrki kyseenalaistamaan hallituksen motiivit täysin ja keskustelu ajautui yksityiskohtaan ”nukkuvasta naapurista”.

– Oikeistohallituksen talouspolitiikan todellinen tarkoitus ei ole ollut missään vaiheessa velkaantumisen vähentäminen vaan ainoastaan tulonjaon muokkaaminen rikkaimpien eduksi, vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela väitti.

Vasemmistoliiton ja SDP:n kansanedustajat tarttuivat puheita seuranneessa debatissa ärhäkästi välikysymykseen vastanneen sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) puheessa esiintyneeseen lauseeseen, jonka mukaan ”järjestelmän pitää olla reilu myös niille, jotka aamulla heräävät pienipalkkaiseen työhön, kun naapuri jää nukkumaan”.

Vasemmistoliiton kansanedustajat Koskela ja ja Aino-Kaisa Pekonen pitivät tokaisua käsittämättömän ylimielisenä, ja myös SDP:n ryhmäjohtaja Tytti Tuppurainen ja puheenjohtaja Antti Lindtman nostivat saman esiin. Vasemmisto-oppositiosta viitattiin siihen, miten työttömyys on tämän hallituksen aikana kasvanut, ja yhdistivät ”nukkuvan naapurin” tähän.

– Aivan tahallisesti ministerin puhetta nyt ymmärretään väärin. Siinähän tarkoitettiin sitä, että työn tekemisestä täytyy jäädä enemmän käteen, kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) sanoi.

Räsäsen mukaan köyhyys, vähäosaisuus ja syrjäytyminen on otettava vakavasti, mutta keskustelu ”on syytä palauttaa totuudenmukaisiin raameihin”. Hän viittasi tilastoihin, joiden mukaan Suomessa köyhyys ja syrjäytymisriskissä olevien määrä on selvästi EU:n keskitason alapuolella.

– Minä en syyllistä yhtään työtöntä ihmistä. Olen kasvanut 90-luvun Forssassa ja nähnyt työttömyyden hyvin läheltä. Mutta pidän kiinni siitä, että järjestelmän pitää olla reilu myös niille, jotka aamulla heräävät töihin, eli työn tekemisen Suomessa pitää kannattaa, jatkoi Grahn-Laasonen.

– Minusta, edustaja Koskela, on myöskin väärin se, että kun te tarkkana vahditte meidän puheitamme, te itse aiheutatte vastakkainasettelua, te tahallanne ymmärrätte väärin. Ja te leimaatte ihmisiä, heidän motiiveitaan. Minusta, edustaja Koskela, se on väärin ja se vain pahentaa tilannetta, latasi pääministeri Petteri Orpo (kok.)

Orpo kiisti opposition syytökset, että hallitus olisi vieraantunut ihmisten arjesta ja katsoi, että vieraantumista on toisaalla:

– Te olette täydellisesti maailmasta vieraantuneita, kun ette näe mitään merkitystä – muutamaa sivulausetta lukuun ottamatta – sille, missä tilanteessa Suomi tällä hetkellä on. Miten shokki toisensa jälkeen iskee Suomen talouteen, ja iskee meidän talouden kasvuun ja työpaikkoihin.

Välikysymyksen kahdessa lauseessa viitattiin köyhyyden ja elinkustannusten nousun osittaiseen kytkökseen myös hallituksen ulkopuolisiin tekijöihin, kuten Ukrainan sotaan, energiakriisiin ja Donald Trumpiin.

