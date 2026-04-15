SDP:n mukaan hallitus on tekemässä Suomesta almuyhteiskuntaa

SDP:n ryhmäpuheen välikysymyskeskustelussa köyhyydestä ja elinkustannusten kasvusta piti kansanedustaja Suna Kymäläinen. Hänen mukaansa löyhyys on syntynyt yhteiskunnan rakenteisiin poliittisten päätösten vaikutuksesta. Kymäläinen sanoi, että hallitus on tekemässä Suomesta almuyhteiskuntaa.

– Me puhumme poliittisista arvovalinnoista, joiden seurauksena köyhyys on Suomessa lisääntynyt ja työssäkäyvätkin taistelevat toimeentulonsa puolesta. [Petteri] Orpon hallitus on tietoisesti lisännyt eriarvoisuutta Suomessa. Tästä yksi räikeä esimerkki on työttömyysturvan suojaosien poisto. Olette vieneet työttömältä sen ainoan mahdollisuuden ottaa työtä vastaan ilman tukien leikkaantumista. Ja tämä aikana, kun meillä on pian 140000 pitkäaikaistyötöntä.

– On romutettu perusterveydenhuollon hoitotakuu, lääkärin on yhä vaikeampi päästä, samalla rahaa on riittänyt yksityisiin kelakorvauksiin ja epäonnistuneeseen valinnanvapauskokeiluun. Samaan aikaan hyvinvointialueet kärvistelevät rahapulassaan, palveluita joudutaan heikentämään ja sote-ammattilaisia irtisanomaan, kuten kotiseudullani Etelä-Karjalasta jouduttiin irtisanomaan lähes 500 työntekijää, sanoi Kymäläinen ja kertoi olevansa tuohtunut jokaisen irtisanotun puolesta.

Hänen mukaansa eduskuntasalissa vallitsee yhteisymmärrys siitä, että valtion taloutta on tasapainotettava. Erimielisiä ollaan keinoista.

-Vastuullista talouspolitiikkaa on mahdollista harjoittaa oikeudenmukaisemminkin. Ensi viikolla hallituksella on viimeinen budjettiriihi, ja viimeinen hetki oikaista politiikkansa suuntaa. Palauttakaa työttömyysturvan ja asumisen suojaosat. Perukaa vastuuton, kalliiksi ja tehottomaksi todettu yhteisöveron alennus. Tukekaan pieniä yrityksiä ensimmäisen työntekijän palkkaamisessa. Poistakaa yksityisen hoidon tehottomiksi osoittautuneet Kela-korvaukset ja panostakaa hoitoon pääsyyn hyvinvointialueilla, Kymäläinen esitti.

Lisäksi SDP haluaisi laittaa asuntomarkkinat liikkeelle ensiasunnon ostajille suunnatuilla kannusteilla sekä tukea paljon työn vuoksi ajamaan joutuvia korottamalla työmatkavähennystä.

– Ja jos vielä haluatte veroja alentaa, suunnatkaa ne suurituloisten sijaan pieni- ja keskituloisille, jotka niitä kipeimmin tarvitsevat.

Kymäläisen mukaan SDP on osoittanut, että julkista taloutta voidaan vahvistaa oikeudenmukaisesti.

– Valitettavasi hallitus ei tätä viestiä halua kuulla. Siksi sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä kannattaa edustaja [Anna-Kaisa] Pekosen tekemää epäluottamusesitystä.