”Sosialistien opit ovat talouden ongelmien juurisyy”

Suomi ei nouse veroja tai valtioriippuvuutta lisäämällä, perussuomalaisten kansanedustaja Pekka Aittakumpu sanoi pitämässään ryhmäpuheenvuorossa. Eduskunnassa käytiin keskiviikkona keskustelu opposition jättämästä välikysymyksestä koskien köyhyyttä ja elinkustannusten nousua.

– Sosialistien opit eivät ole ratkaisu, vaan ne ovat Suomen talouden ongelmien juurisyy, Aittakumpu tiivisti.

– Siksi hallitus on valinnut toisen tien. Suomi kasvaa vain työllä ja yrittämisellä, Aittakumpu jatkoi.

Puheenvuorossaan hän totesi perussuomalaisten ryhmäpuheessa, että palkansaajien ostovoima on tällä vaalikaudella noussut rotkosta, johon se edellisen vasemmistohallituksen vahtivuorolla romahti.

– Työllisyysaste on heikosta suhdannetilanteesta huolimatta yhä kohtuullinen, jonka lisäksi työttömyyden kasvusta valtaosa selittyy työvoiman määrän kasvulla.

– Lisäksi tuloerot ovat Suomessa yhä matalalla, eivätkä ne ole eri mittareiden mukaan tällä vaalikaudella juurikaan muuttuneet, Aittakumpu sanoi.

Lapsiperheiden asemaa on parannettu ennätyksellisesti

Aittakumpu kertoi puheessaan keskustelleensa hiljattain erään perheenisän kanssa, joka kiitti hallitusta siitä, että se on rohjennut tehdä tarvittavia uudistuksia yrittäjien tilanteen parantamiseksi.

– Hän myös totesi, että hallitus ajaa hyvää perhepolitiikkaa, kun taas vasemmisto tekee perhevastaista politiikkaa.

Perussuomalaiset muistuttaa hallituksen tehneen lukuisia toimia, jotka hyödyttävät kaikkia suomalaisia. Aittakumpu totesi valtion käyttävän 11,4 miljardia euroa lapsiin ja lapsiperheisiin vuoden 2026 aikana.

– Tällä kaudella on korotettu lapsilisää ja äitiysavustusta. Miksi vasemmisto-oppositio ei puhu tästä?

Hänen mukaansa oppositio vaikenee myös siitä, että työtulovähennyksen lapsikorotus eli niin sanottu verotuksen lapsivähennys palautettiin tämän hallituksen toimesta, ja tämän vuoden alusta lapsivähennyksen määrä peräti kaksinkertaistettiin.

– Kolmelapsinen perhe maksaa tänä vuonna 630 euroa vähemmän veroja. Jututtamani perheenisä kiitteli tätä. Perheet hyötyvät ja vähennys kannustaa työn tekemiseen, Aittakumpu sanoi.

Elinkustannusten nousua hillitään

Perussuomalaiset muistuttaa, että elinkustannusten kasvua on hillitty myös autoilun verotusta keventämällä ja ilmastopolitiikkaa suitsimalla. Hän nosti esiin myös peruskoulu-uudistuksen, jolla hallitus luo pohjaa sille, että entistä useampi välttää syrjäytymisen ja pääsee työelämään.

– Lisäsimme peruskouluun suomen kielen opetusta ja sovimme osaamistakuusta, joka varmistaa riittävät perustaidot.

Perussuomalaiset muistuttaa, että hallituksen uudistukset vaikuttavat pidemmällä aikavälillä, ja muun muassa Talouspolitiikan arviointineuvosto on kiittänyt tehtyjä toimia. Asiantuntija-arvioiden mukaan hallituksen politiikka parantaa työllisyyttä 100 000 hengellä.

– Mikäli hallitus ei nyt toimi, maamme tilanne on tulevaisuudessa karmaiseva. Vasemmiston vaihtoehto pelkästään vuodelle 2026 pahentaisi varovaisen arvion mukaan työttömyyttä peräti 65 000 hengellä. Eikä tässä edes ole huomioitu kaikkia esittämienne miljardiluokan veronkorotusten vaikutuksia, Aittakumpu huomautti opposition suuntaan.