Petteri Orpo kaapelirikosta: Tapahtumien kulku selviää pian

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kehottaa olemaan vetämättä liian hätäisiä johtopäätöksiä Itämeren tietoliikennekaapelien vaurioista.

– Uskon, että tapahtumien kulku ainakin siellä pohjassa selviää aika nopeasti. Että minkätyyppisestä vauriosta on kysymys. Vielä ei voida sanoa, onko kyseessä sabotaasi, Petteri Orpo sanoi Aalto-yliopistolla järjestetyn Kasvuriihi-tilaisuuden yhteydessä.

Viranomaiset tutkivat parhaillaan maanantaina aamuyöstä sattunutta kaapelirikkoa. Liettuan ja Ruotsin välinen datakaapeli vaurioitui ilmeisesti hieman aiemmin. Suojelupoliisin mukaan tutkinnan päävastuu on Ruotsilla.

Pääministerin mukaan myöhemmin voidaan arvioida, onko kyseessä sabotaasi, ja kuka mahdollisesti on sen takana. Hän sanoi olleensa yhteydessä Saksan liittokansleri Olaf Scholziin, Ruotsin pääministeri Ulf Kristerssoniin ja Viron pääministeri Kristen Michaliin.

Petteri Orpo sanoi Itämeren alueen valtioiden varautuneen jo pitkään kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen.

– Vielä ei ole mielestäni kyse siitä, että tarvittaisiin Naton artikloja, Orpo totesi.

Suomi tarvitsee kasvua

Pääministeri puhui aiemmin tiistaina Aalto-yliopistolla järjestetyssä Kasvuriihi-tilaisuudessa. Hankkeen tavoitteena on koota eri tahojen ja toimijoiden ehdotuksia kasvun vauhdittamiseksi ja koostaa toteuttamiskelpoisiksi arvioidut ideat loppuraporttiin helmikuuhun mennessä. Uusista kasvutoimista päätetään hallituksen puoliväliriihessä ensi keväänä.

– On selvää, että Suomi tarvitsee kasvua. Pitkällä tähtäimellä kasvu on ainoa keino turvata suomalaisten hyvinvointi. Suomessa tarvitaan avointa keskustelua siitä, miten puuttuvaa kasvua pystytään luomaan. Pääministerinä on ollut kunnia nähdä, millaisia yrittäjiä toimii ympäri Suomea, Petteri Orpo sanoi.

Hänen mukaansa hallitusohjelmaa laadittaessa oltiin tietoisia siitä, että Suomen talous pitää saada kestävään kasvuun. Hallitus on parantanut työn tarjontaa ja kysyntää sekä uudistanut työmarkkinoita, verotusta ja sosiaaliturvaa.

Myös tutkimus- ja innovaatiotoimintaan on tehty suuret panostukset yleisestä julkisen talouden sopeuttamistarpeesta huolimatta.

– Olemme tietoisia siitä, että kasvun aikaansaanti ei ole vain meidän käsissämme. Koko Euroopan pitää kohentaa kilpailukykyään, ja tämä on EU-politiikkamme ytimessä, Orpo totesi.