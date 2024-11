Ruotsin turvallisuuspoliisi kaapelirikoista: Seuraamme tilannetta

Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo seuraa vikaantuneisiin kaapeleihin liittyviä tietoja tarkkaavaisesti, mutta ei anna vielä lisätietoja tilanteesta.

– Seuraamme tilannetta yhteistyössä toisten viranomaisten kanssa, Säpon viestinnästä kerrotaan Verkkouutisille.

– Meillä ei ole vielä antaa lisätietoja.

Sunnuntain ja maanantain aikana kaksi Itämeressä kulkevaa tietoliikennekaapelia on vikaantunut. Ruotsin ja Liettuan välisen BSC East-West-merikaapelin vika havaittiin sunnuntaina 17. marraskuuta noin kello 10 Suomen aikaa. Suomen ja Saksan välisen C-Lion1-merikaapelin vika havaittiin aamuneljän aikoihin maanantaina.

BCS East-West-kaapelin omistaa Arelion, C-Lion1-kaapelin Cinia. Cinia-yhtiöstä kolme neljännestä omistaa Suomen valtio. Arelion on ruotsalainen, entiseltä nimeltään Telia Carrier.

Yleisradion tietojen mukaan Suomen Cinia tekee tänään keskusrikospoliisille tutkintapyynnön. Rikosnimikettä Yle ei täsmentänyt.

Saksan puolustusministeri Boris Pistorius kommentoi tiistaina, että kaapelien vikaantumiseen on syytä suhtautua sabotaasina.

– Kukaan ei usko, että tapahtumat johtuvat onnettomuudesta, Pistorius kommentoi Saksan yleisradion mukaan ja vaati että kriittistä infrastruktuuria suojataan paremmin.

– Viranomaisemme eivät vielä ole mukana, mutta olemme tarjonneet apuamme.

Yleinen mielenkiinto on tiistain aikana kohdistunut Itämerellä liikkuvaan kiinalaiseen rahtilaivaan. Yi Peng 3 -niminen kuivarahtialus on kulkenut molempien vikaantuneiden kaapelien yli hyvin lähellä niitä ajankohtia, joina niiden vikaantuminen on todettu. Avoimen datan perusteella vaikuttaa alustavasti siltä, että aluksen kulku on hidastunut sen liikkuessa kaapelien yli. Alus on myös liikkunut epäjohdonmukaisesti.